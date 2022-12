18. Dezember 2022

Drabenderhöhe: „Wir sagen Euch an den lieben Advent, sehet, die erste Kerze brennt“

Unter dem Motto „Adventliches Beisammensein“ luden die Vorstände der Kreisgruppe Drabenderhöhe und des Freundeskreises Wiehl – Bistritz für Samstag, den 26. November, in den Robert-Gassner-Hof des Wohn- und Pflegeheims „Haus Siebenbürgen“ ein. Eine singfreudige Gemeinschaft nutzte den sonnigen Nachmittag und leistete der Einladung Folge. In seiner Begrüßung betonte Dr. Hans Franchy, Vorsitzender des Freundeskreises, man habe bewusst davon abgesehen, einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, bei dem der kommerzielle Aspekt im Vordergrund stehe. Er sagte, wir wollen singen wie zu Omas Zeiten. Früher in Siebenbürgen im Dreigenerationenhaus habe die Oma mit ihren Enkelkindern in der vorweihnachtlichen Zeit gesungen. Heute sei das die Ausnahme und deshalb sei es gut für die Seele, wenn an diesem Tag gemeinsam Jung und Alt alte Weihnachtslieder singen würden.

Adventliches Beisammensein in Drabenderhöhe. Foto: Christian Melzer Bürgermeister Stücker betonte einmal mehr, dass er gerne in Drabenderhöhe bei den Siebenbürger Sachsen sei, den Geruch des gegrillten Fleischs als appetitanregend empfinde und ihm die „Mici mit Mujdei“ immer schmecken würden.



Aber auch das musikalische Programm war bestens vorbereitet. In der Kapelle des Altenheimes sorgte der Shanty Chor aus Much unter der Leitung von Michael Henseler für vorweihnachtliche Stimmung. Draußen hatte sich der Honterus-Chor aus Drabenderhöhe unter der Leitung von Regine Melzer zusammen mit den drei Akkordeonspielerinnen Ute und Linda Brandsch-Böhm sowie Edeltraut Wagner abgestimmt und erfreute die Zuhörer mit den schönen Liedern, unter denen „Dona Nobis“ nicht fehlen durfte. Danach sangen alle gemeinsam die Lieder „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Tochter Zion“ und viele andere.



Marcus van Breen, Leiter des Wohn- und Pflegeheims, sprach in einer kurzen christlichen Andacht von der Adventszeit als Zeit der Vorbereitung auf das große Freudenfest der Geburt Jesu Christi. Eine Zeit der Besinnung und eine Zeit des Gesprächs mit Gott, in dem jeder Einzelne seine Beziehung zu Gott hinterfragen könnte.



Anita Gutt, Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, dankte abschließend allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten, und kündigte die Aktion „Der Wunschturm" an. Unter dem Torbogen des Turmes der Erinnerung wurden Wunschzettel ausgehängt, auf denen Kinder, Alte und Bedürftige Wünsche äußern dürfen, die dann, soweit möglich, auch erfüllt werden sollen. Bei Glühwein und Mici wurde noch bis in den späten Abend die Gemeinsamkeit genossen. Alle waren sich einig, diese Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen.

