Kreisgruppe Drabenderhöhe: Begegnung und tolles Fest mit brasilianischer Tanzgruppe

Am 29.-30. September war eine südbrasilianische Volkstanzgruppe (25 Erwachsene und fünf kleine Kinder) in Drabenderhöhe zu Gast. Am Samstag fand ein sehr schönes, harmonisches Begegnungsfest mit ortsansässigen Tanzgruppen und Publikum statt.

Gruppenbild beim Begegnungsfest in Drabenderhöhe: brasilianische Tanzgruppe (oben auf der Bühne), die „Lady-Liners“ und die Volkstanzgruppe Drabenderhöhe. Foto: Günther Melzer

Die Volkstanzgruppe Drabenderhöhe eröffnete die Vorführungen und zeigte den Gästen Tänze aus ihrem Repertoire. Zwischen den Darbietungen der Gäste sorgten auch die „Lady-Liners“ mit ihren flotten Tänzen für Stimmung. Die Seniorentanzgruppe steuerte später bei den Mitmachtänzen auch drei Tänze bei. Die brasilianische Volkstanzgruppe präsentierte schöne deutsche Volkstänze (in fränkischer Tracht) und zwei brasilianische Gaucho-Tänze (ein Tanzpaar war in brasilianischer Gaucho-Tracht). Letztere Tänze wurden extra für diese Reise eingeübt, normalerweise tanzt die Gruppe nur deutsche Volkstänze. Ein schönes Video der Veranstaltung wurde von Günther Melzer auf YouTube eingestellt und kann von allen Interessenten eingesehen werden: https://youtu.be/v8cGqp5DHp8 oder auf https://www.drabenderhoehe.de Nach den Vorführungen wurde in fröhlichem Miteinander gemeinsam getanzt. Es machte allen großen Spaß, und viele Gäste aus dem Publikum tanzten auch mit. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Abendessen aus. Am Vormittag hatte die brasilianische Tanzgruppe die Bewohner des „Hauses Siebenbürgen“ mit ihren schönen Tänzen erfreut. Untergebracht war die Gruppe in der Jugendherberge Wiehl.Die brasilianische Tanzgruppe mit dem Namen „Liebe zum Tanz“ kam aus Sao Joao do Oeste – Santa Catarina. Der Kontakt wurde durch die Brasilienbeauftragte für die Gesellschaft für Volkstanz (DGV) und durch Winfried Göllner hergestellt, als diese im Januar 2023 Brasilien bereisten und dort deutsche Volkstänze lehrten. Gastgeber war die Volkstanzgruppe Drabenderhöhe, Veranstalter war die Kreisgruppe Drabenderhöhe des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mit ihrer Vorsitzenden Anita Gutt, die im Vorfeld auch alle Drabenderhöher Vereine zum Fest eingeladen hatte.Anders als in der Vorankündigung behauptet, hat die brasilianische Gruppe nichts mit den Siebenbürger Sachsen zu tun. Die Vorfahren der Gruppe waren vor ca. 100 Jahren (nach dem Ersten Weltkrieg) aus dem Hunsrück nach Brasilien ausgewandert. Alle Mitglieder der Gruppe sprachen Deutsch, so war eine Verständigung nicht schwierig. Drabenderhöhe war die letzte Station auf einer 14-tägigen Reise durch den deutschsprachigen Raum in Europa. Die Reise führte sie über Österreich und die Schweiz nach Deutschland. Das Begegnungsfest in Drabenderhöhe, mit dem sich die Brasilianer aus Deutschland verabschiedeten, war sehr gelungen und wird allen in schöner Erinnerung bleiben.

E. G-W.