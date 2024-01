KulturTag im Advent: Schloss Horneck leuchtete beim Gundelsheimer Weihnachtsmarkt

Eine Premiere gab es in Gundelsheim am 2. Dezember: In Verbindung mit dem Gundelsheimer Weihnachtsmarkt wurde erstmals ein KulturTag im Advent unter dem Motto „Schloss Horneck leuchtet“ veranstaltet. Im Festsaal fand ein Kulturprogramm statt, auf der Schlossterrasse wurde ein Weihnachtszelt aufgebaut, dessen Lichter romantisch in die Dunkelheit leuchteten. Womit keiner gerechnet hatte, war das Schneechaos in Bayern, das sich auch auf Horneck auswirkte: Der Programmpunkt „Winterreise“ blieb im tiefen Schnee in Landshut stecken, zehn von bayerischen Gästen gebuchte Übernachtungszimmer blieben leer, Gäste aus Hermannstadt blieben in München hängen. Nichtsdestotrotz wurde fröhlich gefeiert.

KulturTag auf Schloss Horneck: Im Festsaal wurde ein Kulturprogramm u. a. von Karl-Heinz Piringer geboten. Foto: Heidrun Negura

Am Freitag reisten schon sieben Vorstände des Schlossvereins und einige Helferinnen und Helfer an, um den KulturTag auf Schloss Horneck vorzubereiten Was für ein Glück, dass in dieser Zeit, dank der Initiative der Kulturreferentin Dr. Heinke Fabritius, das Fernsehteam der deutschsprachigen Sendung „Akzente“ des rumänischen Senders TVR1 unter der Leitung von Christel Ungar im Schloss gastierte. So wurden schon freitags Interviews mit Vertretern des Schlossvereins aufgenommen und auch das Festprogramm am Samstag konnte gefilmt werden, jetzt abrufbar unter https://www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-17315 Freitagnachmittag parkten Doris und Dusko Wagner-Prica mit vollem Laster vor der Schlossterrasse. Unfassbar was da alles herausquoll: ein riesiges Zelt, Mengen an Kartons mit Lichterketten, Dekomaterial, Kerzen, 100 Liter Glühwein, kiloweise „Evangelischer Speck“, Salzgebäck usw. Es wurde alles abgeladen, auf der Terrasse aufgebaut oder im Terrassenhäuschen verstaut. Die Stimmung wurde heiter und fröhlich, als die neuen Nikolausmützen, eine Spende der Familie Wagner-Prica mit Schlossvereinslogo an alle Helfer ausgeteilt wurden. Mit den vereinten Kräften der vielen Nikoläuse wurde das Zelt aufgebaut und festlich geschmückt. Als Highlight brachte Dusko Prica den Schlosseingang zum Leuchten, indem er eine Beleuchtungsmaschine oben auf der Schlossmauer anbrachte. Alle freuten sich, es war wie Weihnachten, noch nie zuvor hatten die Schlossterrasse und das Schlosstor so romantisch geleuchtet. Im Schlosshotel selbst empfingen einen in jeder Ecke viele von Petra Klee selbst gebundene Tannenwichtel (siehe die Sendung Akzente), Heinzelmännchen aus Holz, Adventskränze, geschmückte Tannenbäume. All das stimmte auf den kommenden Advent ein.Am nächsten Morgen trafen erst mal schlechte Nachrichten ein: Schneechaos in Bayern und dadurch bedingte Absagen. Trotzdem wurde weiter hergerichtet, das Zelt wurde weihnachtlich ausgestattet: die selbstgebackenen Lebkuchen, eine Spende der Familie Rau, sahen wunderschön aus. Karl Untch reiste auch mit vollem PKW an und dekorierte den Fest-saal mit Kerzenständern, Kerzen und weihnachtlichem Schmuck. Es wurde geprobt. Drei Charlys bereiteten sich auf das Adventsingen vor: Karl-Heinz Piringer mit Gesang, Klavier und Gitarre, Karl Untch mit Gedanken zum Advent und Karl Mantsch, treu an der Technik.Die ersten Gäste trafen ein, der Micigeruch stieg heimelig in den Himmel und mischte sich einladend mit dem Glühweinduft. Dr. Axel Froese führte eine erste größere Gruppe Gäste, davon die Hälfte interessierter Gundelsheimer, durch das Schloss. In der zweiten Führung erläuterte Dr. Froese bedarfsbedingt die baulichen Details auf Englisch.Am Nachmittag traf das Karpatenorchester Heilbronn erst in der Stadtmitte und danach auf der Terrasse ein. Adventslieder erklangen mittlerweile ins Dunkelwerden und in die klirrend werdende Kälte. Der „Blonde Engel“ ein ganz besonderer, selbstgebrauter Glühwein von Doris Wagner wärmte Herzen, Hände und Seelen. Die ersten Trachtenträger trafen ein. Ein großes Lob gebührt Steffi Fuss, die 26 Tänzerinnen und Tänzer der Heilbronner Jugendtanzgruppe motiviert und organisiert hatte und zwar so, dass alle in Tracht sogar schon beim Adventsingen im Festsaal eifrig mitsangen. Die Tanzgruppe wurde Schlosskünstler, nahm stolz die 26 Urkunden entgegen, genauso wie Karl-Heinz Piringer und Karl Untch. Sie alle verzichteten auf eine Gage. Danke dafür! Das erste Mal gab es Adventsstimmung im Festsaal, der wunderschön und elegant dekoriert war. Kein Wunder, dass alle gleich freudig und wohlklingend mitsangen, als Charly Piringer an der Gitarre, danach am Klavier die ersten Lieder anstimmte. Viermal gab es Gedanken zum Advent mit Karl Untch, tiefsinnig, bewegend, herzergreifend. Manch eine versteckte Träne der Rührung wurde weggewischt. Romantisch, stimmungsvoll und berührend für jeden - dieser Programmpunkt übertraf die Erwartungen vieler Gäste.Danach wurden Stühle weggerückt, so dass der Festsaal genügend Raum bot für die fulminanten sechs Tänze der Heilbronner Jugendtanzgruppe: siebenbürgisch-sächsische Tänze, aber auch ein estnischer Tanz und eine rheinländische Tanzserie. Begeisterter Applaus für die Tänzerinnen und Tänzer, die mit Freude und Leidenschaft, aber auch mit perfekten Schrittfolgen über das glänzende Parkett glitten, folgte nach jedem Tanz. Die bunten Trachten der Mädchen wurden durch das Licht des großen Leuchters im Saal veredelt, das Gelb und Gold der Bänder leuchtete tatsächlich golden und hell. Für die niederländischen Gäste des Schlosshotels waren die Trachten ein Highlight.Heike Schokatz, die Bürgermeisterin von Gundelsheim, und Sabine Geißler vom städtischen Touristikamt zeigten sich zufrieden auf der Schlossterrasse bei einem Glühwein. Der Tag endete mit Aufräumen und mit Müdigkeit aller Helfer, die sich in der Hotellounge von der klirrenden Kälte aufwärmten und den Abend fröhlich ausklingen ließen.Wir danken allen Schlosskünstlern, dem Karpatenorchester Heilbronn, den vielen Helfern am Grill, an den Ständen und im Festsaal. Danke auch an Ilse Maria Reich und Sohn Christoph, die so gründlich vorbereitet, mit großem Bedauern absagen mussten. Danke an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das die „Winterreise“ unterstützen wollte, und an Kerstin Arz, Kulturreferentin des Kulturwerks, die sich an so einem kalten Wintertag aus Bad Kissingen nach Gundelsheim aufgemacht hatte, um dabei zu sein.

Heidrun Negura