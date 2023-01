Kreisgruppe München: 100. Geburtstag, Rückblick und Ausblick

Einen besonderen Geburtstag, nämlich ihren 100., feierte unser langjähriges und aktives Mitglied Erika Mühlbacher am 5. Oktober 2022. Der „Open House“-Einladung folgten Vertreter des Vorstandes der Kreisgruppe München und fanden eine gut gelaunte und fitte Jubilarin vor.

Gruppenbild mit der Jubilarin, von links Heidi Mößner, Uschi Mühlbacher, Erika Mühlbacher, Gerda Dietrich, Wilhelm Dietrich. Foto: Hans Seidl

Wir bedanken uns bei der am 5. Oktober 1922 in Hermannstadt geborenen Erika Mühlbacher (geborene Schwarz) sehr herzlich für ihren Einsatz und ihr ehrenamtliches Engagement nicht nur in der Kreisgruppe München und der Nachbarschaft Lohhof, sondern im gesamten Verband der Siebenbürger Sachsen. Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen und ein paar Leuchtpunkte aus ihrem Leben vorstellen.Nach Mittlerer Reife und Haushaltungsschule in Hermannstadt lernte Erika Mühlbacher 1941 Fremdsprachenkorrespondentin in Berlin und entschied 1944 ihre Heimreise nach Siebenbürgen bereits in Wien zu unterbrechen. In Wien gelang ihr eine Anstellung beim Rundfunk, Abteilung Südost Referat, als Übersetzerin in der Redaktion Rumänien. Nach einer weiteren abenteuerlichen Flucht nach Oberösterreich heiratete sie 1946 in Gmunden am Traunsee, bekam 1948 ihre Tochter Uschi und wanderte auf Einladung eines Kameraden ihres Mannes ins damals noch zu Frankreich gehörende Saarland aus. 1955 hatte Erika Mühlbacher erste Kontakte zu den Siebenbürger Sachsen im Saarland und engagierte sich seit der Gründung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland in den 1970er Jahren als Schriftführerin und bei vielen weiteren inoffiziellen Aufgaben. Ihre beruflichen Aufgaben bei der Saarbrücker Zeitung und damit verbundene politische Kontakte öffneten das bis dahin für jeden Zuzug gesperrte Saarland für die Siebenbürger Sachsen. Damit begann im Saarland ein lebhaftes landsmannschaftliches Leben. Mit Renteneintritt übersiedelte Erika Mühlbacher nach Unterschleißheim bei München und engagierte sich in der Nachbarschaft Lohhof als Frau für die Öffentlichkeitsarbeit. Ihr besonderes Augenmerk galt der Integration der Landsleute in der neuen Heimat. Diesen brachte sie mit Vorträgen die eigene Geschichte näher und klärte die hiesige Bevölkerung über die Siebenbürger Sachsen auf.Wir wünschen dir, liebe Erika, noch viele gesunde Jahre im Kreise deiner Lieben und freuen uns, dass wir mit deiner Tochter Uschi Mühlbacher, als engagierte Ehrenamtliche, weiter tatkräftige Unterstützung in unserem Verband haben.

Vorsitzende Heidi Mößner

Jahresrückblick 2022

Die im Oktober 2022 neu gegründete Kindertanzgruppe München. Foto: Silke Thellmann

Strategietag des Vorstands der Kreisgruppe München. Foto: Heidi Mößner

Faschingsball des BdV in München

Endlich spürt man ihn wieder, den Funken, der unsere Gemeinschaft zusammenhält, der das Vereinsleben anzündet, der neue Ideen und Aktivitäten sprudeln lässt. So hat sich in der Kreisgruppe München im vergangenen Jahr vieles wieder etabliert, was während der Corona-Lockdowns ausgesetzt war. Wir freuen uns, dass sich der Seniorenkreis wieder trifft und wir zwei neue Gruppen – Kindertanzgruppe und Handarbeitskreis – ins Leben rufen konnten.Die im Oktober neu gegründete Kindertanzgruppe unter der Leitung von Jessica Barth und Sandra Hunneshagen hatte im Dezember bereits ihren ersten Auftritt und sucht nach weiteren interessierten Kindern zwischen vier und 13 Jahren.Um die Geschicke der Kreisgruppe München für die restliche Wahlperiode weiter erfolgreich mit Veranstaltungen und Ideen zu leiten, traf sich der Vorstand im November zu einem Strategietag in der Geschäftsstelle.So dürfen sich unsere Mitglieder auf viele neue und etablierte Veranstaltungen in 2023 freuen:14.00 Uhr: Treffen des Seniorenkreises im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, München18.00 Uhr: Faschingsball des Bundes der Vertriebenen (BdV) mit der Original Siebenbürger Blaskapelle München im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, München (s. u.)14.00 Uhr: Treffen des Handarbeitskreises im HDO18.00 Uhr: Fotovortrag Kirchenburgen und Kirchen der Siebenbürger Sachsen mit Rudi Girst im HDO11.00 Uhr: Siebenbürgischer Kochkurs (Teil 1) vom Jugendreferat für alle Münchner Jugendlichen in Lohhof18.00 Uhr: Liederabend – siebenbürgische, böhmische, schlesische Volkslieder – mit der Sängerin Isabelle Kusari im Sudetendeutschen HausKronenfest der Kreisgruppe München und Nachbarschaften Lohhof und Garching in Riedmoos/UnterschleißheimRückfragen und Informationen hierzu erhalten Sie gerne bei Heidi Mößner, E-Mail: heidi_moessner[ät]gmx.de, Telefon: (0171) 3197552. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Der Bund der Vertriebenen (BdV) München organisiert amzum ersten Mal einen Faschingsball im Sudetendeutschen Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, in München, Beginn: 18.00 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr. Musikalisch begleiten das Fest abwechselnd die „Original Banater Dorfmusikanten“ und die „Siebenbürger Blaskapelle München“. Dazwischen gibt es ein Faschingsprogramm der Showtanzgruppe „Die Überflieger“ und Überraschungen. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person und wird an der Abendkasse bezahlt. Kulinarisch versorgt werden die Gäste von der Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ à la carte. Infos über den Vorsitzenden des BdV München, Bernhard Fackelmann, Mobil: (0151) 23010279, E-Mail: bernhard.fackelmann[ät]me.com. Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen erwünscht. Kommen Sie zahlreich und im Kostüm!