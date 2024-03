Manfred Schmidt zum Achtzigsten

34 bewegte Jahre in der alten und 46 segensreiche Jahre in der neuen Heimat: Manfred Schmidt, unser Jubilar, blickt auf ein erfülltes Leben zurück und schaut auch mit Vertrauen und Zuversicht nach vorne. Seit über 20 Jahren leitet er die Geschicke der Kreisgruppe Rastatt.

Manfred Schmidt (80), Vorsitzender der Kreisgruppe Rastatt. Foto: Johann Krestel

Das Licht der Welt erblickte er am 27. März 1944 in Felldorf als viertes Kind der Familie Schmidt; der Vater war im Krieg. Der kleine Manfred war erst sechs Monate alt, als sich die Mutter mit drei von den vier Kindern Anfang September einem Flüchtlingskonvoi anschloss, ein Kind blieb bei Verwandten zurück. Der Konvoi wurde in Oberschlesien von russischen Militäreinheiten gestoppt. Eines der Kinder war auf der beschwerlichen Reise krank geworden und nach etwa zwei Wochen Aufenthalt im Krankenhaus erfolgte die Rückführung der Geflüchteten nach Siebenbürgen. Das Haus in Felldorf war von „neuen“ Einwohnern besetzt und die Familie wohnte ab Spätherbst 1945 in Mediasch, allerdings ohne den Vater, der in Kriegsgefangenschaft war. Trotz der schwierigen Nachkriegszeit hat Manfred Schmidt auch viele schöne Erinnerungen an die Kinderjahre, an den Besuch des deutschsprachigen Kindergartens und der deutschen Volksschule und an die Ferien bei seiner Tante in Seiden. Dabei lernte er „spielerisch“ neben Deutsch und Rumänisch auch Ungarisch. Ab 1960 arbeitete der Junge im Mediascher Werk „Emailul Roşu“ und im Jahr 1965 suchte und fand die Familie durch den Umzug nach Schäßburg bessere Lebensbedingungen. Die Arbeit im Fachhandel für Elektrotechnik machte dem jungen Mann richtig Spaß. 1971 heiratete er Eugenia, geborene Chiş, die ihm zwei Kinder schenkte: Manuela und Erich. Im August 1978 besuchte Schmidt seinen Vater in Deutschland, kehrte nicht mehr nach Rumänien zurück und anderthalb Jahre später konnte seine Frau mit den beiden Kindern nachkommen. Die Familie baute ein Haus in Rastatt-Ottersdorf; der glückliche Familienvater hatte einen guten Arbeitsplatz bei Mercedes-Benz, von wo er nach 27 Jahren in den Ruhestand ging. Zurzeit haben Eugenia und Manfred Schmidt viel Freude an ihren beiden geliebten Enkelkindern.Sein Selbstbewusstsein als Siebenbürger Sachse hatte Schmidt dazu gebracht, bald nach seiner Ankunft in Deutschland Mitglied der Landsmannschaft zu werden, natürlich in der Kreisgruppe Rastatt. Er wirkte gern bei den verschiedensten Veranstaltungen mit, dabei fiel er auf durch seine sachliche und direkte Art in der Lösung von Problemen. Und so übernahm er im Jahr 2003 kommissarisch die Leitung der Kreisgruppe und ab 2004 bis heute wurde er immer wieder zum Vorsitzenden gewählt. Er leitet also seit über 20 Jahren die Geschicke unserer Kreisgruppe. Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Regina Kartmann und den anderen Vorstandsmitgliedern sorgt er immer wieder für die gründliche Vorbereitung sowie den reibungslosen und erfolgreichen Ablauf unserer Veranstaltungen. Wichtig ist für Manfred Schmidt vor allem die rechtzeitige Buchung der Räumlichkeiten und er hat dann auch die „Schlüsselgewalt“, das heißt, er ist als Erster und auch als Letzter vor Ort. Aber auch die Einrichtung und der Erhalt unserer Heimatstube im Haus der Vereine liegen ihm am Herzen. Von den Vorstandssitzungen in der Heimatstube erwartet er jedes Mal unbedingt positive Ergebnisse. Verbindungen zur Landesgruppe sind selbstverständlich, aber er pflegt auch Kontakte zu benachbarten Kreisgruppen. Seit der Gründung der Theatergruppe 2009 hat er gern an allen Aufführungen und Ausfahrten mitgewirkt. Er strebt eine immer bessere Integration ins soziale Umfeld an und begleitet besondere Ereignisse im Leben der einzelnen Mitglieder. Für seine umfangreiche ehrenamtliche Arbeit erhielt Manfred Schmidt bei den Jubiläumsfeiern der Kreisgruppe 2007 das Silberne und 2017 das Goldene Ehrenwappen des Verbandes.Lieber Manfred, zu deinem achtzigsten Geburtstag wünschen wir dir Gesundheit, Zufriedenheit, viel Freude an deiner Familie und Erfolg bei allem, was du unternimmst!

Johann Krestel