Dagmar Dusil liest in Düsseldorf, Unna und Setterich

Das Kulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbands der Siebenbürger Sachsen veranstaltet eine Lesereihe mit der siebenbürgischen Autorin Dagmar Dusil und lädt zu den „Kulinarischen Lesungen nach Siebenbürgen“ herzlich ein. Angeboten werden drei Lesungen.

Dagmar Dusil. Foto: Any Maurer

Freitag,, 19.00 Uhr, auf Schloss Jägerhof (Goethe-Museum), Jacobistraße 2, 40211 Düsseldorf – Lesung aus „Entblätterte Zeit“ mit anschließendem kleinen Imbiss to go.Samstag,, 16.00 Uhr, im Martin-Luther-Haus (neben der Stadtkirche), Kirchplatz 5, 59423 Unna – Lesung aus „Auf leisen Sohlen – Annäherungen an Katzendorf“ und „So is(s)t Hermannstadt“ mit anschließendem Imbiss.Sonntag,, 11.30 Uhr, im Haus Setterich, Emil-Mayrisch-Straße 20, 52499 Baesweiler-Setterich – Lesung aus „Auf leisen Sohlen – Annäherungen an Katzendorf“ und „So is(s)t Hermannstadt“ mit anschließendem gemeinsamem Mittagsimbiss.Zwecks besserer Planung wird um Anmeldung gebeten bei Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni, E-Mail: nrw [ät] siebenbuerger.de, oder telefonisch von Montag bis Donnerstag 17.00 bis 19.00 Uhr unter (0211) 1712540.Die Lesereihe wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.