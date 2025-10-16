16. Oktober 2025
Wolfi Klein erleben
Wolfi Klein (www.whk-verlag.de), Ex-Wirt, Autor mehrerer Bücher und gebürtiger Hermannstädter, ist wieder unterwegs und unterhält mit Geschichten und Musik.
Sonntag, 19. Oktober, 14.00 Uhr: bei Wolfgang Weber, Fischtorplatz 13, 55116 Mainz, in einem gemütlichen Wohnzimmer
Samstag, 25. Oktober, 12.00 Uhr: Lesung bei der 24. Mainzer Büchermesse am Stand von Mentoren-Media-Verlag; Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz
Samstag, 8. November, 19.30 Uhr: Wolfi, Claudi und Sebastian im Gonsenheimer Rathaus
Freitag, 12. Dezember, 20.00 Uhr: Wolfi Klein ganz allein in der Kulturkiste Stadecken-Elsheim
Mittwoch, 7. Januar 2026, 19.00 Uhr: Vorstellung des Buchs „Bandsalat“ im Unterhaus Mainz
