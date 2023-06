18. Juni 2023

Kreisgruppe Augsburg beim Heimattag: Showtanz – Uf am Rossboda – Arlövskadrilj

Wie jedes Jahr gestaltete die auch dieses Jahr den Heimattag in Dinkelsbühl aktiv und kreativ mit: Mitglieder des Vorstands waren am Abzeichenverkauf beteiligt, die Jugend motivierte ihre Freunde und stellte eine Fußballmannschaft zusammen, die an den Wettkämpfen am Samstag teilnahm, bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ erfreute die Kindertanzgruppe mit Showtanz und am Sonntag tanzten die Kindertanzgruppe und die Tanzgruppe Augsburg in Tracht auf dem Schweinemarkt und vor der Schranne.

Aktive Augsburger beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Monika Göddert Unter Leitung von Larissa Seiwert und Sandra Bruss füllten die Kinder in bunter amerikanisch anmutender Sportbekleidung am Samstagnachmittag beim Programmpunkt „Unser Nachwuchs präsentiert sich" die Bühne in der Schranne. Viele Zuschauer warteten gespannt und neugierig, aber geduldig. Das „High School Musical" spiegelt das Schulleben in Übersee. Nach technischen Schwierigkeiten war endlich Musik zu hören, und es konnte losgehen. Wenige Takte später versagte der Ton wieder, aber die Zuschauer griffen den Rhythmus mit Klatschen auf und trugen die Tänzer einige Takte lang. Aus musiktechnischen Gründen wurde die Darbietung neu gestartet, als die Musik wieder erklang. Frenetischer Applaus und lautstarke Rufe empfingen die Tänzer beim erneuten Einmarsch auf die Bühne, gingen in rhythmisches Klatschen über, welches die Kinder viel länger als nur die ersten Takte lang begleitete. Schwungvoll tanzten die Kinder wie High School-Schüler um etwas später in rotem Überwurfmantel und Abschlusshut mit Quaste das erfolgreiche Ende ihrer Schulkariere zu feiern. Mit großem Applaus dankte es ihnen das Publikum. High School Musical bei „Nachwuchs präsentiert", Kindertanzgruppe Augsburg unter Leitung von Sandra Bruss und Larissa Seiwert. Foto: Markus Stenner Am Sonntag beteiligten sich die Tanzgruppen der Kreisgruppe zusammen mit weiteren Mitgliedern und Mitgliedern des Vorstands am Umzug in den von winkenden Zuschauern gesäumten Straßen Dinkelsbühls. Beendet wurde dieser mit einem Gruppenfoto, für das alle ganz eng zusammenrückten. Es lohnte sich gar nicht erst die Tracht auszuziehen, denn um 14.00 Uhr war der Tanzauftritt auf dem Schweinemarkt und zwei Stunden später der Aufmarsch und gemeinsame Tanz vor der Schranne geplant. Die Kindertanzgruppe zeigte fröhlich den Tanz „Uf am Rossboda" vor den dicht gedrängten Zuschauern. Die Tanzgruppe Augsburg unter Leitung von Lisa Spielhaupter und Frank Orend beeindruckte mit 16 Paaren schon beim Einmarsch. Gekonnt wurde der nordische Volkstanz „Arlövskadrilj" getanzt, bis es staubte. Tosender Applaus für diese Leistung wurde ihnen zuteil. Tanzgruppe Augsburg am Schweinemarkt in Dinkelsbühl. Foto: Ulrike Lassner Es gibt in Augsburg sehr viele aktive Siebenbürger Sachsen. Auch wenn nicht alle der Kreisgruppe angehören, so bildet man doch zusammen eine starke Gemeinschaft. Uns allen, Mitwirkenden und Gästen, wird dieser sonnige Heimattag noch lang in guter Erinnerung bleiben. Ulrike Lassner

Schlagwörter: Augsburg

