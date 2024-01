Gründungsmitglieder der Tanzgruppe Augsburg feierten 45. Jubiläum

Am 18. November trafen sich in den „Grünholder Stuben“ in Gablingen bei Augsburg fünfzehn Gründungsmitglieder der ersten Kulturgruppe der landsmannschaftlichen Kreisgruppe Augsburg, der siebenbürgischen Tanzgruppe, um 45 Jahre seit deren Bestehen zu feiern.

Erster Auftritt der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg beim Kathreinenball 1979. Foto: privat

Die Erfolgsgeschichte der Tanzgruppe Augsburg beginnt im Spätherbst 1978. Im Archiv der Siebenbürgischen Zeitung vom 15. November 1978, Seite 7, im Artikel „Hoffnungsvolle Zeichen in der Kreisgruppe Augsburg“ lesen wir: „Vor der am 27.10.1978 im Saal der ‚Wiener Neustadt‘ anberaumten Generalversammlung unserer Kreisgruppe war vor 17:30 Uhr unsere Jugend aufgerufen, sich zur Besprechung zukünftiger gemeinschaftlicher Tätigkeit einzufinden. Erfreulicher Weise erschienen 30 Jugendliche – ein vielversprechender Anfang – deren Führung Jürgen Scheiber, Erika Wagner und Dagmar Fogarascher zu übernehmen sich bereit erklärten. Es wurde beschlossen eine Tanzgruppe aufzustellen, dazu und zu anderen periodischen Zusammenkünften abzuhalten. Ausdrücklich wurde die Bereitschaft aller ausgesprochen, unsere neugegründete Jugendgruppe durch Sicherstellung eines Zusammenkunftsraumes und durch Berater (Tanz, Musik, Wandern Freizeitgestaltung usw.) moralisch und materiell zu unterstützen).“Über die Weitsicht dieser Entscheidung des Kreisvorstandes können wir bis dato dankbar sein. Dipl.-Ing. Uwe Maiterth, Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg, wurde von Hannelore, der jungen Lehrerin an seiner Seite unterstützt, den gefassten Beschluss schnellstens umzusetzen. Das Samenkorn fiel auf fruchtbaren Boden, keimte und die Basis für Jahrzehnte kontinuierliche beispielhafte Kulturgutpflege in Augsburg begann. Hartnäckige Werbung für das Angebot musste nicht gemacht werden, die Nachricht verbreitete sich über Familienfunk sehr schnell, dies zur Freude aller beteiligten Generationen. Nur durch gute Zusammenarbeit konnte das Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden. Am Kathreinenball der Kreisgruppe Augsburg im November 1979 in der TSV Turnhalle in Augsburg/Haunstetten überraschten ca. 30 siebenbürgischen Jugendlichen die Gäste mit ihrem ersten Auftritt (siehe Foto). Unter Leitung von Hannelore Maiterth und musikalischer Akkordeonbegleitung von Karl-Heinz Gross wurde die „Recklich Med“ und der „Hopser“ getanzt. Alle Tänzer und Tänzerinnen trugen die Tracht ihrer Heimatgemeinde. Die Erinnerungen sind in den Jahrzehnten nicht vergessen.Zum 25. Jubiläum und zu den 30., 35., 40. Jahresfeiern wurden mit den anderen Kulturgruppen der Kreisgruppe Augsburg gemeinsam gefeiert.Zu dem diesjährigen Fest haben Adelheid Schunn, Walter Jakobi und Jürgen Scheiber zu einem, kleinen und ruhigen Treffen eingeladen. Der Abend bleibt unvergessen. Die Wiedersehensfreude war groß. Beim Sektempfang und Baumstrietzel in gemütlichem Ambiente, gutem Essen und Trinken verging die Zeit wie im Flug. Das Tanzbein wurde diesmal nicht geschwungen. Jürgen Scheiber bedankte sich bei allen für ihr Kommen und zitierte die Grußworte von Hannelore Maiterth aus Kanada: „Was mich immer freut, ist Euer Zusammenhalt und die Freundschaften, die über die Jahre geschlossen wurden.“ In diesem Sinne verabschiedeten wir uns bis zu einem nächsten Treffen 2024.

Hannelore und Jürgen Scheiber