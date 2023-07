17. Juli 2023

29 Jahre Kronenfest: Einladung der Kreisgruppe Augsburg

Das traditionelle Kronenfest der Kreisgruppe Augsburg findet am Sonntag, dem 23. Juli 2023, im Pfarrgarten der St. Andreas-Gemeinde, Eichendorffstraße 41, in Augsburg statt. Wie jedes Jahr beginnt das Fest mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr, wozu wir an dieser Stelle herzlich einladen. Geführt wird er von Frau Pfarrerin Ingrid Rehner und Herrn Pfarrer Markus Maiwald und mitgestaltet vom Siebenbürger Chor Augsburg.

Nach dem Gottesdienst werden im Pfarrgarten siebenbürgische Spezialitäten angeboten. Trachtenträger sind herzlich willkommen.



Zu den Klängen der Siebenbürgischen Blaskapelle Augsburg e.V. beginnt um 14 Uhr der Trachtenaufmarsch aller Tanzgruppen der Kreisgruppe Augsburg. Als Gastgruppe dürfen wir dieses Jahr die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Ingolstadt begrüßen.



Wir bitten dringend darum, die Park- und Halteverbotstafeln in der Eichendorffstraße zu berücksichtigen, vor allem die anliegenden Grundstückseinfahrten und Garagenzufahrten nicht zu blockieren. Es werden Ordner vor Ort sein, um die Parkplatzsituation zu regeln. Bitte folgen Sie deren Anweisungen. Zusätzliche Parkmöglichkeiten finden sie beim „ Kaufland“ in der Reichenbergerstr. 59, 86161 Augsburg. Wir bitten um Ihr Verständnis, damit wir dieses wunderschöne Fest auch künftig für unsere siebenbürgische Gemeinschaft in der Stadt Augsburg ausrichten können.



Bei Schlechtwettervorhersage können Sie ab Freitag auf der Homepage der Kreisgruppe unter www.kreisgruppe-augsburg.de oder bei Helmut Schwarz unter Telefon (0173) 7069529 Informationen zum Stattfinden des Festes erhalten.



