Kreisgruppe Crailsheim: Endlich wieder Kronenfest feiern

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein feierte die Kreisgruppe Crailsheim nach drei Jahren Pause wieder ihr traditionelles Kronenfest. Musikalisch begleitet von Kurt und Sepp, marschierten 22 Trachtenpaare unter dem wunderschön geschmückten Kronenbaum auf. Nach den Begrüßungsworten des Kreisgruppenvorsitzenden Reinhold Bruckner setzte die Singgruppe unter der Leitung von Kurt Reisenauer das kulturelle Programm mit passend gewählten Liedern fort.

Gruppenbild der Trachtenträger beim Kronenfest in Crailsheim. Foto: Michelle Kessler

In der Andacht hob Pfarrer i.R. Bernddieter Schobel hervor, dass all die Mühe zur Ausrichtung eines solchen Festes nicht selbstverständlich sei, und würdigte die Arbeit, den Fleiß und die Bereitschaft aller Beteiligten.Höhepunkt war der Auftritt der Jugendtanzgruppe Heidenheim, der mit großem Applaus belohnt wurde. Als die begeisterten Zuschauer eine weitere Zugabe forderten, tanzten Mitglieder der ehemaligen Crailsheimer Tanzgruppe zusammen mit den Heidenheimern die Sternpolka. Neben dem reichhaltigen Kuchenbüfett war mit selbstgemachten Mici, Pommes, Bratwurst und Getränken bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Ab 17.00 Uhr wurde dann bei schöner Abendsonne und bester Stimmung zur Musik der „Combo“-Band bis spät in die Nacht unter der Krone gefeiert und getanzt.Tradition und Andacht, Tanzen und Singen, Essen und Trinken, Gesellschaft und Lachen haben die zahlreichen Gäste des Kronenfestes nach drei Jahren Pause wieder erfolgreich miteinander verbunden und erfreut.

Nicole Krauss