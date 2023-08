Kronenfest der Kreisgruppe Lörrach

Am 25. Juni feierte die Kreisgruppe Lörrach ihr traditionelles Kronenfest. Wie schon vor 21 Jahren, als der damalige Vorsitzende Dieter Hann diesen Festplatz zum Feiern für die Kreisgruppe gewinnen konnte, fand es am Hägelberger Waldfestplatz „Zur schönen Aussicht“ statt. Bei strahlend blauem Himmel, mit Blick über Basel und auf die Schweizer Alpen begrüßte Horst Sift, der Kreisvorsitzende, die zahlreichen Gäste von nah und fern. Besonders willkommen hieß er in seiner Ansprache die Ortsvorsteherin sowie den Seelsorger der Gemeinde Hägelberg.

Die fleißigen Kronenbinder am Freitag vor dem Fest in Lörrach.

Trachtenträger beim Lörracher Kronenfest. Fotos: Johann Weimer

Zur Eröffnung fand eine Andacht statt. Unter anderem wurde das Brauchtum des Kronenfestes in der siebenbürgischen Heimat erläutert. Das Kronenfest, so Sift, fand unter dem Symbol Hoffnung statt. Diese Tradition wird hier weitergeführt. Die mit bunten Blumen geschmückte Krone, die am Vortag von fleißigen Helfern gebunden worden war, steht als Symbol für das Zusammensein von Menschen in der Zuversicht, durch Achtung und Rücksichtnahme zu einer friedlichen Welt beitragen zu können.Mit sehr viel Applaus, begleitet von Trachtenträgern und Akkordeon bestieg Arne Kröger die Krone. Nach alter Sitte wird aus der Krone nochmals die Bedeutung dieses Festes herabgerufen. „Wir danken Gott, dass er die Saaten hat reifen lassen, und bitten, dass er darüber wacht und die Sonne uns gewogen lacht, dass oft der Regen niederfällt und Frieden einkehrt in die Welt.“ In Zeiten des Klimawandels und der Unruhen in der Welt ist diese Tradition aktueller denn je. Zur Freude unserer Kinder warf Arne Süßigkeiten aus der Krone herab. Für zünftige Stimmung sorgte in den nächsten zwei Stunden der extra aus Österreich angereiste Arnold Rastel (ursprünglich aus Neppendorf) mit seinem Akkordeon.Für das leibliche Wohl sorgten fleißige Helfer mit „Mici“, Steaks und selbst gemachten Salaten. Auch gab es ein reichliches Kuchenbüfett und frische Baumstriezel. Ab 18.00 Uhr bis in die späten Abendstunden begeisterte das Duo „Ossy und Frank“ unsere tollen Tänzer. Dank ihrer Musik und Stimmung gab es eine volle Tanzfläche. Für unsere „Kleinen“ und „etwas Größeren“ gab es unter der Leitung von Gerda Gross und Margot Keul ein Quiz rund um das Thema Kronenfest, Brauchtum und Natur. Erstaunlich waren ihre Begeisterung und das vorhandene Wissen.Die Botschaft des Kronenfestes ist voll aufgegangen, Gemeinschaft mit Menschen, tiefgreifende Gefühle, konstruktive Gespräche, Heiterkeit und Fröhlichkeit.

Inge Weimer