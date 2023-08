Gelungenes Kronenfest der Kreisgruppe Günzburg

Nach einer dreijährigen Pause feierten wir am 8. Juli auf dem schattigen Vorplatz des Kulturzentrums in Gundremmingen bei bestem Wetter das zwölfte Kronenfest der Kreisgruppe. Bereits am Vorabend hatten fleißige Helfer und Helferinnen die Krone aus Eichenlaub, bunten Blumen und Getreideähren gebunden und den Kronenbaum neben dem Festplatz aufgestellt.

Kreisgruppe Günzburg: Trachtenträger nach dem Aufmarsch unter der Krone. Foto: Hubert Salmen

Obwohl die Anmeldungen anfangs nur sehr zögerlich eingingen, konnte der Kreisgruppenvorsitzende Klaus Fleischer erfreulicherweise am Festtag etwa 80 Gäste begrüßen. Wie in den Vorjahren gestaltete Pfarrer Peter Gürth aus Augsburg den Gottesdienst, musikalisch begleitet von Martin Ortner an der Orgel und Heidi Krech-Hemminger an der Geige. Es war zeitlich perfekt abgestimmt: Die Andacht war kaum beendet, als die Metzgerei Schwarz aus Offingen das herzhafte Büfett anlieferte. Vom Krustenbraten, Putenschnitzel, Kartoffelgratin, Spätzle und Krautsalat konnten sich alle satt essen.Als Höhepunkt des Tages folgte am Nachmittag erstmals ein Aufmarsch der Trachtenträger um den Kronenbaum. Nachdem der Vorsitzende das Kronengedicht vorgetragen und die Süßigkeiten an die Kinder verteilt hatte, sangen alle gemeinsam das Lied „Wahre Freundschaft“. Die Zuschauer waren begeistert von den Darbietungen unter der Krone und spendeten großen Applaus. Bis der Kaffee fertig war, hatten sich die Leute noch viel zu erzählen. Begleitet von Marschmusik wurde ein Büfett mit köstlichen hausgemachten Kuchen und Torten aufgebaut. Bei der großen Anzahl der Kuchen fiel die Auswahl schwer.Eine besondere Freude bereitete uns das Jugendblasorchester der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach mit seinen rund 60 jugendlichen Musikanten, die sich nach ihrer Teilnahme am ASM-Jugendorchester-Wettbewerb in Augsburg zu uns gesellten, um ihren wohlverdienten Sieg gemeinsam mit uns zu feiern. Schon seit Mittag sorgte Richard Melas („Rix-Musik“) mit abwechslungsreicher Tanzmusik vom Schlager über FreeStyle-Disco bis hin zur Volksmusik für tolle Stimmung bis zum Festausklang in den frühen Abendstunden.Der Vorstand bedankt sich recht herzlich bei allen Mitwirkenden, Helfern, Kuchenbäckerinnen und natürlich bei den Gästen für das rundum gelungene Kronenfest.

Anita Szaunig