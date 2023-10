Siebenbürger Sachsen beim Volksfest in Crailsheim

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim ist das zweitgrößte Volksfest in Baden-Württemberg. Bei 75 teilnehmenden Gruppen waren die Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Crailsheim ein Blickfang bei den Festumzügen.

Trachtenträger beim Festumzug des Fränkischen Volksfestes in Crailsheim. Foto: Heike Tschiene

Alle drei Jahre präsentieren sich die Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Crailsheim, wenn der Festumzug des Crailsheimer Volksfestes unter dem Motto „Landwirtschaft“ stattfindet. So auch in diesem Jahr, als die Kreisgruppe samstags und sonntags mit rund 40 Teilnehmern hinter der blau-roten Fahne des Verbands der Siebenbürger Sachsen aufmarschierte. Bei sommerlichen Temperaturen präsentierten Jung und Alt die wunderschönen Trachten aus unterschiedlichen Regionen Siebenbürgens und sorgten beim Publikum für Begeisterung. Diese zeigte sich durch viele anerkennende Zurufe und großen Applaus. Für besonders gute Stimmung sorgten außerdem die gelegentlichen Tanzeinlagen einiger Trachtenpaare, welche die Sternpolka zum Besten gaben. Besonders die Liegestütze der Männer vor der Ehrentribüne hinterließen mächtig Eindruck bei den Zuschauern und der lokalen Presse. Nach all den positiven Reaktionen ist die Motivation hoch, auch beim nächsten Mal in drei Jahren wieder beim Umzug des Fränkischen Volksfestes in Crailsheim dabei zu sein.

Nicole Krauss