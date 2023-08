Aller guten Dinge sind drei: Stadtparkkonzert, Kronenfest und Wiesneinzug

Vielbeschäftigte Wochenenden liegen hinter den Mitgliedern der Kreisgruppe Waldkraiburg. Am 25. Juni durfte die Kreisgruppe Waldkraiburg das Stadtparkkonzert gestalten. Bei strahlendem Sonnenschein sorgten die Kindertanzgruppe, die heuer ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, und die Partyband „Klubb 2“ für kulturelle und musikalische Unterhaltung im Stadtpark.

Kindertanzgruppe Waldkraiburg beim Stadtparkkonzert. Foto: Marion Stănășilă

Trachtenträger der Kreisgruppe Waldkraiburg um den Kronenbaum. Foto: Kurt Zikeli

Die Kinder tanzten unter der Leitung von Elfriede David und Marlies Thomas den „Fröhlichen Kreis“ sowie „Das Schiff muss segeln“ und ernteten dabei großen Applaus. „Klubb 2“ begleitete durch den Nachmittag mit altbekannten Schlagerhits, wobei manche Zuschauer das Tanzbein schwangen.Eine Woche darauf trafen sich fleißige Helfer am Haus Sudetenland, um die Vorbereitungen für das Kronenfest zu treffen. Die Krone wurde gebunden, der Platz für den Kronenbaum hergerichtet und der Kronenbaum aufgestellt. Wetterbedingt mussten die restlichen Vorbereitungen auf Samstag verschoben werden. Nachdem sich die restlichen Wolken ausgeregnet hatten, konnten die Zelte, die Tische und Bänke aufgestellt werden, die Krone auf den Baum gehievt werden, der Teig für den leckeren Baumstriezel gerührt werden usw. Zahlreiche Gäste von nah und fern fanden sich zum Kronenfest ein und ließen sich die hausgemachten Spezialitäten schmecken. Wie schon bei den letzten Kronenfesten marschierten zahlreiche Trachtenträger zum Kronenbaum, um den kulturellen Teil einzuläuten. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Waldkraiburg, Walter Connert, begrüßte in seiner Rede die Gäste und Ehrengäste und kündigte die Kindertanzgruppe an, die die beiden Tänze vom Stadtparkkonzert und den „Holsteiner Dreitour“ aufführte. Unter dem ermunternden Applaus der Gäste erklomm Andre Frisch die Krone. Nach dem Vorlesen der Kronenpredigt gab es einen Süßigkeitenregen für die Kleinen. Zu den Klängen von Wolfgang und Robert wurde fröhlich bis spät in die Nacht gefeiert und getanzt.Eine knappe Woche später trafen sich über 50 siebenbürgisch-sächsische Trachtenträger vor der Polizeiwache, um beim Wiesneinzug mitzuwirken. Bei strahlendem Sonnenschein konnte der Bürgermeister samt Stadtrat vom Rathaus abgeholt werden, um das Volksfest zu eröffnen.Alle drei Veranstaltungen wurden von unseren Landsleuten sehr gut besucht.

Marion Stănășilă