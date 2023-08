15. August 2023

Kronenfest der Kreisgruppe München

„De Honneffi det Field beschregt“ – mit der ersten Strophe dieses siebenbürgischen Lieds begrüßte Heidi Mößner, Vorsitzende der Kreisgruppe München, am 25. Juni die Gäste des Kronenfests bei strahlendem Sonnenschein. Das Kronenfest der Kreisgruppe München fand erneut in der Sportgaststätte SV Riedmoos und zusammen mit den Nachbarschaften Lohhof und Garching statt. Die Veranstaltung begann mit einer energiereichen Andacht von Pfarrer Johannes Waedt. Die musikalische Begleitung übernahm die beliebte Original Siebenbürger Blaskapelle unter der Leitung von Georg Philp, die die Gäste mit ihren melodischen Klängen bis in die Abendstunden begleitete.

Kronenfest der Kreisgruppe München: Gruppenbild aller Tanzgruppen. Foto: Gerhard Miess Das Programm gestaltete sich abwechslungsreich und vielfältig. Nach den Grußworten der Ehrengäste Dr. Dietmar Gruchmann, Bürgermeister von Garching, und Tino Schlagintweit, dem zweiten Bürgermeister von Unterschleißheim, folgten die Tanzdarbietungen. Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München, Landshut und Lohhof sowie die für dieses Fest vereinte Siebenbürgische Kindertanzgruppe München und Lohhof traten auf und darauf folgte der imposante Trachtenaufmarsch aller Tanzgruppen. Einer der Höhepunkte war zweifelsohne die Kronenbesteigung, wobei der junge Mann Philipp Spielhaupter den Kronenbaum erklomm und von dort aus die Kronenrede in Mundart hielt sowie die Kinder mit dem lang ersehnten „Bonbonregen“ erfreute. Für das leibliche Wohl aller Gäste war mit frisch gegrillten Mici, einem neu eingeführten Salatbüfett und den frischen Baumstriezeln der Nachbarschaft Lohhof bestens gesorgt.



Danach spielte die Blasmusik zum Tanz auf und gab allen Gästen die Gelegenheit, sich in angenehmer Gesellschaft zu unterhalten, beisammen zu sein und die Traditionen Siebenbürgens im Schatten der Kastanienbäume gemeinsam zu feiern. Die Kreisgruppe München bedankt sich beim Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., welches das Projekt aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat. Ein herzlicher Dank gilt auch allen fleißigen Helferinnen und Helfern der Nachbarschaften, der Kreisgruppe München sowie Partnern, Freunden und Verwandten, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.



Das Kronenfest der Kreisgruppe München ist ein Fest der Tradition, des Miteinanders und der Freude, das nicht nur die siebenbürgische Gemeinschaft in München, sondern auch Freunde und Interessierte von nah und fern zusammenbringt. Wir freuen uns bereits auf das nächste Kronenfest am 23. Juni 2024. Elke Fleps

Schlagwörter: Kreisgruppe, München, Kronenfest, Brauchtum, Tanzgruppen

