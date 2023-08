31. August 2023

Einladung zum Tag der Heimat und Herbstfest am 9. September in München

Das „Herbstfest“, das das Haus des Deutschen Ostens (HDO) veranstaltet, steht für die Tradition von Gemeinschaft und Geselligkeit unter den Deutschen im östlichen Europa. In diesem Jahr findet es zusammen mit dem „Tag der Heimat“ am 9. September um 15.00 Uhr in Kooperation mit dem Kreisverband München des Bundes der Vertriebenen (BdV) im Adalbert-Stifter-Saal und Terrasse im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, 81669 München statt.

Vertreter landsmannschaftlicher Gruppen, die an diesem Abend zusammenkommen, tragen Trachten der Deutschen aus Schlesien und Pommern, Böhmen und Mähren, Siebenbürgen und dem Banat. Die Wirtin der HDO-Gaststätte, Annerose Kloos, bietet Spezialitäten aus den vielfältigen kulinarischen Traditionen dieser Regionen an.



Die Original Siebenbürger Blaskapelle München, die Siebenbürger Jugend- und Kindertanzgruppe München sowie die Böhmerwald-Sing- und Tanzgruppe München spielen und tanzen für die Gäste auf.



Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen können telefonisch unter (089) 449993-0 oder per E-Mail unter poststelle [ät] hdo.bayern.de angefragt werden.

Schlagwörter: München, BdV, Tag der Heimat, HDO München

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.