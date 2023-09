Landesverband Berlin/Neue Bundesländer feiert Sommerfest mit der Jugendtanzgruppe München

Bei angenehmen Temperaturen besuchten am 26. August viele Mitglieder, Gäste und Freunde das Sommerfest des Landesverbandes Berlin/Neue Bundesländer, das auch in diesem Jahr im Tennisclub Westend 59 e.V. in Berlin-Charlottenburg stattfand.

Die Jugendtanzgruppe München erfreute mit ihrem Auftritt beim Sommerfest in Berlin-Charlottenburg. Foto: Ernst Weiss

Bei Kaffee und reichlichem Angebot an gespendeten Kuchen plauschte man in gemütlicher Runde. Plötzliche Freudenrufe und Händeklatschen kündigten die Ankunft der Jugendtanzgruppe München in den schönen Originaltrachten aus den verschiedenen siebenbürgischen Herkunftsorten der Eltern oder Großeltern. Begleitet wurde sie von Heidi Mößner, der Vorsitzenden der Kreisgruppe München. Die Tanzgruppe bestritt einen Auftritt beim Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen in Berlin und nutzte die Gelegenheit, bei unserem Verband vorbeizuschauen.Die fünf jungen Paare, alle in Deutschland geboren, fühlen sich Siebenbürgen und der Tradition verbunden. Nach den Tänzen „Schaulustig“ und „Hetlinger Bandriter“ führten sie „Recklich Mēd“ auf. Das Publikum war begeistert. Nach der Aufführung hatte man Gelegenheit, mit den begeisterten Tänzern ins Gespräch zu kommen.Bei einem siebenbürgischen Sommerfest in Berlin dürfen natürlich die „Mici“ nicht fehlen, die man mit Brot und Senf oder mit unterschiedlichen Salatvaritionen, die gespendet wurden, genießen konnte. Man feierte bis spät in die Nacht. Dank der vielen fleißigen Helfer war es ein gelungenes Fest. Das bestätigten die vielen positiven Rückmeldungen.

Brigitte Kramer