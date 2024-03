23. März 2024

Führung durch Berliner Wanderausstellung zu Vertriebenen in SBZ und DDR

Das Schicksal der deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gelandet und dann in der DDR ihr Leben verbracht haben, ist zentrales Thema der Wanderausstellung „STILLgeschwiegen – Die Vertriebenen in der SBZ und DDR“ der Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN, die noch bis zum 20. April 2024 im Konferenzraum des DDR-Museums, St. Wolfgang-Straße 2-4, 10178 Berlin-Mitte täglich von 9.00 bis 19.30 Uhr zu sehen ist (siehe https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/verschiedenes/24667-zentrum-gegen-vertreibungen.html ).

Für alle Interessierten besteht am 6. April und 15. April jeweils von 11.00 bis 11.45 Uhr die Gelegenheit, an einer kostenlosen Führung durch die Ausstellung teilzunehmen. Der Kurator Wilfried Rogasch führt in 45 Minuten durch die Ausstellung und steht im Anschluss für Rückfragen zur Verfügung. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten per Mail an berlin[ät]bdvbund.de oder telefonisch unter (0 30) 58 58 44 30.

Schlagwörter: Zentrum gegen Vertreibungen, Berlin, Ausstellung, DDR

