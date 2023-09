Tag der Heimat am 17. September in Stuttgart

Der Landesverband Baden-Württemberg des Bundes der Vertriebenen lädt unter dem Leitwort „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ zum Tag der Heimat für Sonntag, den 17. September, in die Liederhalle Hegelsaal in Stuttgart ein. Saalöffnung 13.00 Uhr, Beginn 14.00 Uhr.

Bereits um 11.00 Uhr findet eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Bad Cannstatt beim Kursaal statt, musikalisch umrahmt von der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart. Die Gedenkansprache hält Richard Jäger, Landesvorsitzender der Banater Schwaben.Die Ansprache bei der Festveranstaltung in der Liederhalle hält Thorsten Frei MdB, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU Bundestagsfraktion, das Schlusswort der Seelsorger: der siebenbürgische Pfarrer i.R. Hermann Kraus aus Karlsruhe. An dem Programm wirken auch siebenbürgische Kulturgruppen mit: Jugendtanzgruppe Heilbronn (Leitung Edras Pacola und Michelle Hamrodi) und der Trachtenchor Stuttgart (Leitung Ilse Abraham)