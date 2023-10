2. Oktober 2023

60 Jahre Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V.

Herzliche Einladung zu unserer Jubiläumsfeier am 7. Oktober in der Kongresshalle Böblingen (Europasaal), Ida-Ehre-Platz 1, in Böblingen! Einlass: 16.30 Uhr, Beginn: 17.00 Uhr.

60 Jahre Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen 60 Jahre kulturelle Arbeit, miteinander und füreinander, das zeichnet unseren Verein aus. Feiert mit uns herausragende Erfolge, feiert mit uns eine großartige Gemeinschaft. Anlässlich unseres 60-jährigen Jubiläums veranstalten wir eine Feier. Euch erwarten viele spannende Programmpunkte, inklusive Theaterstück und Auftritten der Blaskapelle, des Chors und der Tanzgruppen u.v.m. Der Eintritt ist frei! Es können aber gegen eine kleine Gebühr von fünf Euro Sitzplätze reserviert werden. Meldet euch dafür gerne via Whats App/Anruf bei Anke Schuster, Mobiltelefon: (0174) 9857071. Wir freuen uns auf euch! Svenja Hajek

