14. November 2023

60 Jahre Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen

Unsere Kreisgruppe der Böblinger Siebenbürger Sachsen feierte am 7. Oktober ihr 60-jähriges Jubiläum, an dem auch wir als Jugendtanzgruppe teilnehmen durften. Es war ein Tag voller Freude und Gemeinschaft in der festlichen Atmosphäre der Böblinger Kongresshalle, an dem alle Gruppen unseres Vereins ihr Können und ihre Begeisterung für die siebenbürgisch-sächsische Kultur zeigten. Der Chor, die Blaskapelle und die Theatergruppe trugen mit ihren beeindruckenden Darbietungen zum festlichen Ambiente bei.

Jugendtanzgruppe Böblingen bei der Jubiläumsveranstaltung des Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V. Foto: Michelle Kessler Unsere verschiedenen Tanzgruppen, angefangen bei den Kindern bis hin zu den Erwachsenen, präsentierten traditionelle Tänze, die beim Publikum für Begeisterung sorgten. Besonders erwähnenswert ist der Auftritt unserer Freunde der Jugendtanzgruppe Heidenheim, die als Gasttanzgruppe anwesend war und uns mit ihrem tänzerischen Können und ihrer Leidenschaft faszinierte. Als Gemeinschaftstanz tanzten alle Tanzgruppen die „Sternpolka“, die unsere Verbundenheit zum Ausdruck brachte.



Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung unserer geschätzten Tanzleitung Karin Sift. Karin hat sich über viele Jahre hinweg mit viel Herzblut und Engagement für unseren Verein und unsere Tanzgruppen eingesetzt. Für ihre unermüdliche Hingabe wurde ihr das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen überreicht. Wir sind stolz und dankbar für Karins Beitrag zur Erhaltung unserer Traditionen und zur Förderung unserer Gemeinschaft. Von Herzen gratulieren wir nicht nur unserer Tanzleitung zu dieser Auszeichnung, sondern auch der gesamten Kreisgruppe zum beeindruckenden Jubiläum. Wir sind dankbar, ein Teil dieses Erbes sein zu dürfen, und freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir unsere Kultur lebendig halten und teilen können. Andrea Krafft und Laura Bretz

