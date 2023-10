Jubiläen: Kreisgruppe Landshut begeht bemerkenswerte Meilensteine

Die Kreisgruppe Landshut feierte in einem großen Festakt am 7. Oktober die lang ersehnten Jubiläen, die aufgrund der anhaltenden Pandemie verschoben werden mussten. Dieser besondere Anlass war von großer Bedeutung für die Gemeinschaft und bot Raum, die reiche Geschichte und die kulturelle Identität der Siebenbürger Sachsen zu zelebrieren. Gleich mehrere bemerkenswerte Jubiläen standen im Mittelpunkt dieses denkwürdigen Tages: das 40-jährige Bestehen der Kreisgruppe Landshut, das 40-jährige Jubiläum der Jugendtanzgruppe Landshut sowie jeweils das 25-jährige Jubiläum der Blaskapelle und der Volkstanzgruppe Landshut.

Die Jubilare und Gäste gestalteten den Festakt aktiv mit und begeisterten mit ihrem Können. Foto: Manuel Krafft

Das Fest begann mit einem Gottesdienst in der Christuskirche Landshut um 13.00 Uhr. Danach zogen die Trachtenträger und Gäste in einem Trachtenumzug, angeführt von der Landshuter Blaskapelle, zu den Stadtsälen Bernlochner. Die Blaskapelle eröffnete das Fest, gefolgt von einer herzlichen Begrüßung und einer bewegenden Festrede von Kerstin Arz, der Vorsitzenden der Kreisgruppe Landshut. In ihrer Ansprache blickte sie auf die wechselvolle Geschichte der Kreisgruppe zurück, die 1981 mit lediglich 64 Mitgliedern begonnen hatte. Trotz zahlreicher Herausforderungen gelang es der Gruppe mit Fleiß und Engagement, zu wachsen und immer mehr Mitglieder zu gewinnen. Die Kreisgruppe spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Neuankömmlinge, die infolge des Falls des Eisernen Vorhangs nach Deutschland bzw. nach Landshut kamen. Damals ging es bei der Vereinsarbeit nicht nur um Unterstützung bei Behördengängen, sondern vor allem um den Erhalt der mitgebrachten Identität. Die Bewahrung des Kulturerbes aus der alten Heimat ist nach wie vor das zentrale Anliegen des Vereins, und dies wird erfolgreich an die jüngere Generation weitergegeben. Auch wenn die heutige Jugend in Deutschland geboren ist, fühlt sie sich mit der Kultur ihrer Eltern verbunden und trägt diese mit Stolz weiter. Die Kreisgruppe Landshut blickt also nicht nur stolz auf ihre Vergangenheit, sondern auch erwartungsvoll in die Zukunft.Nach dieser bewegenden Rede begeisterte die Jugendtanzgruppe Augsburg unter Leitung von Frank Orend als Gasttanzgruppe mit ihrem Auftritt das Publikum. Stadtrat Helmuth Radlmeier und der Stellvertretende Landrat, Fritz Wittmann, die Schirmherren dieser Veranstaltung, richteten ein herzliches Grußwort an die Gäste, gefolgt von einem mitreißenden Auftritt der Volkstanzgruppe Landshut.Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., übermittelte die Grüße des Verbandes, gefolgt von Natalie Bertleff, der Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland. Die neu gegründete Singgruppe der Kreisgruppe Landshut unter der Leitung von Grete Czibi zeigte im Anschluss daran ihr Können.Werner Kloos, der Vorsitzende des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen, hielt ein besonderes Grußwort mit zahlreichen Anekdoten aus seiner Zeit als Kreisgruppenvorsitzender. Herr Kloos war über 20 Jahre der Vorsitzende der Kreisgruppe und hat in dieser Periode viel bewegt und eine enge Verbindung zur Kreisgruppe aufgebaut. In seiner ehrenamtlichen Funktion als Landesvorsitzender verlieh Werner Kloos die Silberne Ehrennadel an Frau Andrea Wagner, Herrn Heinz Engber und Herrn Wilfried Hunyar als Dank und Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Kreisgruppe.Es folgte der Auftritt der Jugendtanzgruppe Landshut. René Buortmes, in Vertretung für die Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Bayern, Nadine Kloos, übermittelte abschließend herzliche Grüße.Nach dem offiziellen Festakt des Tages ging es über zum großen Ball des Jubelfestes, wobei die Combo Band für musikalische Untermalung sorgte. In ausgelassener Stimmung feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden.Der Vorstand der Kreisgruppe dankt herzlich allen Helfern und Freiwilligen, die diesen Festtag möglich gemacht haben. Ein ganz besonderer Dank geht an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das die Veranstaltung freundlicherweise aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat.

Stefanie Christian