Kreisgruppe Karlsruhe: Adventsfeier / Einladung zum Gottesdienst und zur 70-Jahr-Feier am Dreikönigstag

An festlich geschmückten Tischen mit Kerzenschein, bei Kaffee und Weihnachtsgebäck begrüßte der Vorsitzende der Kreisgruppe Karlsruhe die Gäste ganz herzlich und dankte all jenen, die auch in diesem Jahr die Feier mitgestaltet haben.

Adventsfeier in Karlsruhe mit fröhlichem Finale. Foto: Ina Schuller

Siebenbürgischer Gottesdienst am Dreikönigstag

Evangelische Stadtkirche in Karlsruhe

70-Jahr-Feier der Kreisgruppe Karlsruhe

Pfarrer i.R. Hermann Kraus entführte uns in seiner Andacht nach Siebenbürgen und erinnerte an einige zurückgelassene Weihnachtsbräuche. Mit dem gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder stimmten sich dann alle Gäste auf die schönste Weihnachtgeschichte aus dem Lukasevangelium ein.Unsere zwei jüngsten Mitglieder (5 und 7 Jahre alt) erheiterten die Feier mit der neuen Variante von „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …“. Vorher wurden Ausschnitte aus der ungewöhnlichen Weihnachtsgeschichte „Heiligabend im Land des Lächelns“ vorgelesen. Es sind Erinnerungen von Hans Bergel an seinen letzten Heiligabend in Siebenbürgen.Erst war die Feier besinnlich, am Ende ganz fröhlich, ja sogar lustig. Spontan wurde ein Sketch improvisiert, wobei Mutter und Sohn sich gegenseitig mit Weihnachtsdeko hochschaukeln, damit der junge Mann endlich sein Weihnachtsgedicht zum Besten gibt. Nach etlichen Versuchen werden beinahe alle Anwesenden Teil dieser Aufführung.Der Vorstand der Kreisgruppe wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein ereignisreiches neues Jahr 2024!Am Samstag, dem, um 10.30 Uhr laden wir herzlich alle Siebenbürger aus Karlsruhe sowie Umgebung zum siebenbürgischen Gottesdienst am Dreikönigsfest ein. Der Gottesdienst findet in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz Karlsruhe statt. Wir können an diesem Tag den Hauptgottesdienst der Alt- und Mittelstadtgemeinde nach unserer siebenbürgischen Tradition gestalten und unser siebenbürgisch-reformatorisches Erbe auch hier in der neuen Heimat, im Zentrum der Badischen Landeskirche, zu der wir jetzt gehören, repräsentativ darstellen.Dieser Gottesdienst ist in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Ereignis der Darstellung und Pflege der siebenbürgischen Tradition geworden. Pfarrer i.R. Hermann Kraus wird den Gottesdienst zusammen mit der Siebenbürgischen Kantorei unter Andrea Kulin (Chorleitung und Orgel) und vielen ehemaligen Leuchtersängern aus Großscheuern gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst bietet die Kantorei ein kleines Nachweihnachtskonzert. Das Konzert wird den Tag noch festlicher gestalten und zu einer beeindruckenden Feier für die Siebenbürger und die alteingesessenen Gemeindemitglieder werden lassen.Anschließend laden wir alle zu einem bescheidenen Mittagessen in gemütlicher Runde ins Gemeindehaus „Hanns Löw“, Kreuzstraße 13, ein. Die Feierlichkeiten gehen um 14.00 Uhr mit dem nächsten Großereignis weiter.Herzliche Einladung zur 70. Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Karlsruhe am 6. Januar 2024 um 14.00 Uhr im Gemeindehaus „Hanns Löw“, Kreuzstraße 13, in Karlsruhe. Das Programm zu dieser Feier wird von der Siebenbürgischen Kantorei und einem Musikensemble unter der Leitung von Andrea Kulin begleitet. Die Festrede wird Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., halten. Geladene Ehrengäste werden Grußworte überbringen.

Werner Gohn-Kreuz