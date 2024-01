Siebenbürgische Malerin Gertrud Schneider stellt in Stuttgart aus

Die Galerie Interart in Stuttgart (Rosenstraße 37) zeigt vom 9. Februar bis 9. März unter dem Titel „Zwischen Ruhe und Bewegung“ Arbeiten der aus Siebenbürgen stammenden abstrakten Malerin Gertrud Schneider aus Stuttgart. Die Vernissage findet am 9. Februar um 19.00 Uhr statt mit einer Einführung der Kunsthistorikerin Annik Aicher.

Gertrud Schneider: Source of life

Gertrud Schneider (Webseite: www.gertrud-schneider.de ) ist in Hermannstadt geboren und hat ihre Kindheit und Jugend in Haschagen verbracht. Seit fast 40 Jahren lebt und arbeitet sie in Stuttgart. In ihren farblich-vielfältigen abstrakten Gemälden arbeitet Schneider mit verschiedenen Materialien und Techniken und erschafft so eine faszinierende Welt voller Geschichten, die mit dem Betrachter die ruhende Kraft der Natur teilt und zeigt, dass selbst Gegensätze vereinbar sind.Von früh an verbindet Schneider mit der Natur eine Faszination wie auch Rückzugsort. Sie arbeitet zunächst im kaufmännischen Bereich und beschäftigt sich währenddessen mit der Fotografie und Keramik, bevor sie 2006 die Malerei für sich entdeckt. Seither arbeitet sie an der Perfektion ihres künstlerischen Ausdrucks, lernte an Kunstschulen und der Akademie für zeitgenössische Kunst von verschiedenen Künstlern. Heute bietet Gertrud Schneider selber Workshops zum Thema Struktur und Farben an u.a. in ihrem Atelier in Stuttgart-Hofen. Das Naturerlebnis ist die Basis, auf der die Bildstimmung erzeugt wird. Es sind dynamische Prozesse, in denen Gertrud Schneider ihren Bildern Freiheit und Spontaneität verleiht. Abwechslungsreich und energiegeladen gestalten sich die Bilder durch das Zusammenführen von natürlichen Materialien mit Pigmenten, Acryl- oder Ölfarben. Dadurch erzielt sie ein interessantes Spiel der Flächengestaltung und Farbnuancierung, lässt Farben und Formen aus sich heraus leuchten und fasziniert den Betrachter durch die Ästhetik der Werke. Gertrud Schneider lässt uns aus unserem lauten Alltag eintauchen in eine von Energie und Harmonie getragene meditative Fantasiewelt, die uns das Gleichgewicht und den Ruhepol der Natur erleben lässt. Die Arbeiten der Künstlerin waren bislang im Rahmen von Ausstellungen und Messeteilnahmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Lettland, Dänemark und in den USA zu sehen.