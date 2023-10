1 • Katzken schrieb am 28.10.2023, 07:13 Uhr:

Warum muss man jetzt rumänisch einfügen und in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlichen? Habt ihr in Siebenbürgen rumänisch untereinander gesprochen? Wir haben eine wunderschöne deutsche Sprache, warum verschandelt ihr diese? Wenn wir dann aber von der hiesigen Bevölkerung als " Rumänen " bezeichnet werden, dann sind wir beleidigt.Zum 1mal hab ich es in einem Bericht in der SBZ gelesen, mich stört es gewaltig.Bitte schreibt deutsch, wir dürfen es, wir leben in Freiheit- Gott sei es gedankt!Wer aber rumänisch schreiben will, kann das doch gerne in einer rumänischen Zeitung veröffentlichen!