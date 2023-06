5. Juni 2023

Siebenbürger Sachsen beim Pferdemarktumzug in Ludwigsburg

Am Sonntag, dem 21. Mai, fand nach dreijähriger pandemiebedingter Pause der Pferdemarktumzug in Ludwigsburg wieder statt. Auch dieses Mal hat die Tanzgruppe Ludwigsburg der Kreisgruppe Ludwigsburg die Anmeldung zum ältesten Stadtfest in Ludwigsburg übernommen.

Siebenbürger Sachsen beim Pferdemarktumzug in Ludwigsburg. Foto: Dieter Goschler Neben den zwei jungen Damen aus der Tanzgruppe haben auch weitere Kreisgruppenmitglieder am Umzug teilgenommen, wofür wir sehr dankbar sind. Bei bestem Wetter haben wir uns in der Jägerhofallee zum Umzug versammelt, um uns dann mit anderen lokalen und regionalen Akteuren wie Musik-, Tanz- und Trachtenvereine im Umzug einzureihen. Insgesamt 65 Gruppen und bis zu tausend Personen sind ab 14 Uhr von der Schorndorfer Straße auf Höhe der Alt-Württemberg-Allee über die Wilhelmstraße bis zum Schillerplatz marschiert. Zahlreiche Besucher am Straßenrand, unter denen auch viele Bekannte der Kreisgruppe sowie der Tanzgruppe waren, haben unseren Aufmarsch mit begeistertem Klatschen gewürdigt. Der Pferdemarktumzug bietet die Gelegenheit, uns als Siebenbürger Sachsen der Ludwigsburger Stadtbevölkerung vorzustellen und unsere Trachten als identitätsstiftendes Element in ihrer Vielfalt zu zeigen. Allen Teilnehmern herzlichen Dank fürs Mitmachen. Astrid Rheiner



Schlagwörter: Ludwigsburg, Umzug

