Kreisgruppe München: Wir trauern um Susanna Knall

Die ehemalige langjährige Leiterin des Seniorenkreises München ist am 15. November im Alter von 85 Jahren in Ebersberg von uns gegangen.

Susanna Knall

Als zweitälteste von vier Schwestern wurde sie am 9. September 1938 in Neppendorf geboren, wo sie auch einen großen Teil ihres Lebens verbracht hat. Die Arbeit als Messnerin bei der evangelischen Kirche im Heimatort sowie verschiedene andere Tätigkeiten in der Gemeinde sind ihrer Kontaktfreude und ihrem Bedürfnis, mit Menschen zu tun zu haben, sehr entgegengekommen. Diese Einstellung hat wohl auch dazu geführt, dass Frau Knall in ihrer neuen Heimat, in Heim­stetten bei München, bis zu ihrer Verrentung als Köchin im evangelischen Kindergarten täglich für ca. 85 Personen gekocht hat Diese Arbeit und der Umgang mit Kindern haben ihr viel Freude bereitet. Die Kinder haben ihrer Kindergarten-Omi lange nachgetrauert. Ihre Kochkünste waren nicht nur bei den Kleinen geschätzt, sondern über die Gemeindegrenze hinaus berühmt, da ihr sogar die Süddeutsche Zeitung in ihrem Beiblatt „Landkreis München“ einen eigenen Artikel gewidmet hat.Auch als Leiterin des Seniorenkreises hat Susi sich bemüht, den Frauen und Männern ein paar schöne Stunden zu bereiten und etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Man merkte, dass auch diese Aufgabe ihr Freude bereitete, da die monatlichen Treffen im Haus des Deutschen Ostens immer sehr liebevoll gestaltet und die Ausflüge bestens organisiert waren.Auch beim jährlichen Empfang des Dekanatsbezirks München konnte Susanna ihre Kreativität beweisen. Unter ihrer Leitung zauberten unsere Frauen appetitliche Häppchen für die vielen geladenen Gäste. Nun hat ein Anderer diese sympathische, liebe Frau abberufen. Für Susi ist es vielleicht Erlösung, für ihre Kinder, Enkelkinder, Verwandten und Freunde überwiegt die Trauer. Wir können nichts anderes tun, als sie unseres tiefen Mitgefühls, unserer Anteilnahme an ihrem Verlust zu versichern und still mitzutrauern. Die Lücke, die du hinterlässt, kann man nicht schließen, aber wir werden sie in tiefer Dankbarkeit mit schönen Erinnerungen füllen. Im Namen des Seniorenkreises

Heidemarie Weber