Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen: Disneyland auf dem Faschingsball

Am 27. Januar standen die Türen zum großen Faschingsball der Kreisgruppe in der Ratsstuben in Geretsried weit offen und boten für viele Mitglieder und Gäste Einlass in eine unterhaltsame fantasievolle Welt, in der jeder seine Persönlichkeit auf spielerische und amüsante Weise präsentieren konnte. Die Gemeinschaft wurde gepflegt, indem man zusammen lachte, tanzte und viel Spaß hatte.

Die Micky Mäuschen der Kindertanzgruppe Geretsried. Foto: Kevin Eisgedt

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Uschi Meyndt und der Ansprache des Geretsrieder Bürgermeisters Michael Müller, der zusammen mit seiner Gattin Daniela als Ehrengast eingeladen war, führte unsere charmante Moderatorin Iris Maurus durch das Programm und ließ bald im wahrsten Sinne des Wortes die Puppen tanzen. In einem funkelnden Meer voller Glitzer und Glamour entführte die Jugendtanzgruppe mit ihrem Faschingstanz in die Welt des Kinofilms „Barbie“. Unter dem Motto „Barbie kann alles sein“ präsentierten sich acht bezaubernde Tänzerinnen als lebendige Barbies, jede mit einem einzigartigen Kostüm. Gleichzeitig schlüpften neun charismatische Tänzer in die Rolle der Kens. Mit stilsicherer Eleganz verkörperten sie die männliche Essenz des Barbie-Universums. Nachdem die stereotypische Barbie von ihren Freundinnen aus einer lebensgroßen Verpackung befreit worden war, entfaltete sich unter den mitreißenden Klängen von Dua Lipas „Dance the Night“ eine choreografierte Darbietung voller Energie und Lebensfreude. Doch die Harmonie wurde bald durch den Auftritt der Kens gestört, die mit Ryan Goslings „I‘m Just Ken“ versuchten, die Aufmerksamkeit der Barbies zu erlangen und deren Herzen zu erobern. Am Ende triumphierte jedoch die Freundschaft und der Zusammenhalt, als die Barbies und Kens gemeinsam zu Aquas „Barbie Girl“ feierten.Die Kindertanzgruppe Geretsried, geleitet von Doris Ongert, entführte das Publikum in die Welt von Walt Disney, um das 100. Jubiläum des visionären Schöpfers zu feiern. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer erstrahlten in authentischen Micky-Maus-Kostümen und ließen die Magie von Disneys Kreationen lebendig werden. Während der Aufführung huschten die kleinen Mäuschen auch ab und zu mal von der Tanzfläche weg und wurden von ihren Mäuse-Eltern eingefangen und spiegelten so gemeinsam die Freude und den Charme von Mickys Persönlichkeit wider.Mit schwingenden Hüften und strahlendem Enthusiasmus eroberte dann die dynamische Schülertanzgruppe von Astrid Schwab den Schauplatz und präsentierte einen mitreißenden Tanz zu den Klängen von „YMCA“ von Village People. Die Tanzfläche wurde zum Schauplatz fröhlicher Choreografien, während die Schülerinnen und Schüler in originalgetreuen Kostümen im Stil der Village People das Publikum begeisterten. Die ikonischen Buchstaben Y, M, C und A wurden lebendig, als die Gruppe mit Leidenschaft und Synchronizität durch die charakteristischen Bewegungen wirbelte. Die Musik und kreativen Tanzschritte animierten das Publikum zum Mitsingen und Mittanzen.Auf dieser fesselnden Reise durch die verschiedenen Tanzwelten spendeten die Zuschauer tosenden Applaus und würdigten das Talent aller Tänzerinnen und Tänzer.Es war keine leichte Aufgabe für Iris Maurus, aus der großen Vielfalt der bunten Masken die besten für eine Prämierung auszusuchen. Zwischen Cowboys und Ureinwohnern Amerikas, Bauarbeitern und Soldaten, Polizisten und Piraten liefen auch ca. 15 Domino-Steine sowie Cruella mit ihren Dalmatinern fröhlich herum. Selbst ein einzelner Obstsalat hatte keine Bedenken, in der Menge zu versauern.Die „Highlife Band“ brachte Bewegung auf die Tanzfläche. Sie spielte mitreißende Pop-Hits bis hin zu klassischen Faschingsmelodien und traf dabei genau den Geschmack des Publikums. Ihr Auftritt wurde zu einem Höhepunkt des Abends und ließ den Ball zu einem unvergesslichen Ereignis werden.Besondere Anerkennung verdienen die Organisatoren für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Planung und Durchführung dieses bezaubernden Events. Ihr habt mit eurer Sorgfalt und Liebe zum Detail eine Plattform geschaffen, auf der Gemeinschaft und Feierlichkeit im Mittelpunkt standen. Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an alle, die sich die Mühe gemacht haben, sich fantasievoll zu maskieren. Eure Kreativität hat den Faschingsball in ein farbenfrohes Spektakel verwandelt und die festliche Stimmung im Saal verstärkt.

Roland Widmann