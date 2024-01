23. Januar 2024

Erde und Himmel in Mönchengladbach

In diesem Jahr sei die Erde, so wurde angemerkt, dunkler als sonst. Kein Wunder bei den vielen Problemen. Sie sei düsterer, und die Menschen hätten keinen richtigen Blick mehr für den Himmel. Was tun? Oberengel Gabriel hatte die großartige Idee, Sternputzer zu engagieren, damit diese die Planeten blitzeblank polieren. Das könnte dazu beitragen, dass die Sterne heller leuchten und die Menschen eher auf sie, auf den Himmel aufmerksam würden. Ja, manchmal muss oben etwas geschehen, damit wir hier unten mehr Zuversicht und Freude empfinden, trotz aller Fragen.

Adventsfeier in Mönchengladbach: irdische und himmlische Vertreter. Foto: Horst Porkolab Diese Botschaft sollte durch ein Anspiel rübergebracht werden und den Teilnehmenden der Adventsfeier in Mönchengladbach am 10. Dezember ins Herz geschrieben werden. Eigentlich sehr schön: Wenn wir nicht mehr können, bewegt sich was im Himmel, sucht Gott Wege, um unseren Blick auf sein Licht zu lenken. Hoffentlich haben wir an Weihnachten wieder im Glanz dieses Lichtes gestanden und das Beglückende daran empfunden.



Unsere Feier war nicht nur von himmlischen Gedanken geprägt, sondern auch von ganz Irdischem: von fröhlichem Wiedersehen, von guten Gesprächen, von Kaffee mit siebenbürgischem Gebäck, von vertrauten Liedern und nachdenklichem Lesestoff. Und nicht zu vergessen: vom Besuch des Nikolaus, verteilten Geschenken und aufgesagten Gedichten. Insgesamt haben die Begegnungen Jung und Alt ganz gut getan. Gerne sehen wir der nächsten Adventsfeier mit noch mehr Besuchenden entgegen! Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns ganz besonders bei unserem Vorsitzenden Oskar Hauptkorn, bei den anwesenden Familien und Kindern sowie bei den Akteuren Karl (Oberengel), Ralph (Nikolaus) und den Sterneputzerinnen Gretl, Kathi, Erna und Renate. Ihr wart wieder ganz fleißig und großartig!



Horst Porkolab

Schlagwörter: Adventsfeier, Mönchengladbach, Theater

