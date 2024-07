Lebensbescheinigung Guten Tag Herr Dr. Fabritius, was ist der Unterschied zwischen den alten Formularen A,B und C (in deutscher und rumänischer Sprache) und dem neuen Formular A und B (nur in rumänischer Sprache)? Den Link https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viata kann man leider nicht hochladen und somit auch das rumänische Formular auch nicht speichern. Danke und bitte um Erklärung... Herzliche Grüße, D.Melzer dietmmelzer@web.de

Seit einem Tag veröffentlichen einige Behörden in Rumänien einen "übersetzten" Vordruck für Lebensbescheinigungen, der aber voller Übersetzungsfehler ist (https://cpmb.ro/noutati/comunicat-certificate-de-viata/).

Darin wird aufgefordert, bei einer "Justizbehörde“ vorzusprechen (Teil A), in Ziffer 2 wird statt nach den "Daten des Berechtigten, Name, Vorname usw." nach den „Ansprüchen des Begünstigten“ (also der Art der Leistung?) gefragt, in den Anmerkungen wird statt einer "Lebensbescheinigung" eine "Bescheinigung über die Lebenserwartung" (???) Anmerkung 1 II) angesprochen etc.



Es wurde bei der rumänischen Behörde bereits eine Korrektur gefordert und ein verbesserter Vordruck angeboten.



Ich empfehle nicht, mit dem falschen Formular bei einer Justizbehörde in Deutschland vorzusprechen, Justizbehörden haben mit derartigen Vorgängen nichts zu tun und werden jede Tätigkeit ablehnen. Es ist eher auf die Korrektur des Vordruckes durch die rumänische Behörde zu warten und dann zu einer der zuständigen Stellen laut Anordnung CNPP zu gehen (im Artikel benannt).