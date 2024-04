Toma inszeniert in München Platons „Gastmahl“

Der siebenbürgische Theaterregisseur Ioan C. Toma inszeniert im Mai in den Staatlichen Antikensammlungen in München „Das Gastmahl“ von Platon. Der Platonische Dialog Symposion ist ein Haupttext der abendländischen Philosophie.

Konstantin Moreth, Darsteller in „Das Gastmahl“ von Platon

Über sein neuestes Projekt erfahren wir von dem aus Kronstadt stammenden, 70-jährigen Theatermacher (Interview zu Ioan C. Tomas 70. Geburtstag siehe Ioan Toma im Gespräch: Regisseur inszeniert „Nathan“ in Landsberg am Lech und wird en passant 70 ): „Was Sie schon immer über EROS wissen wollten, erfahren Sie bei einem gemeinsamen Umtrunk von sechs prominenten Männern der Antike: dem Militärexperten Phaidros, dem Arzt Eryximachos, dem Komödiendichter Aristophanes, dem Tragödiendichter Agathon, dem Philosophen Sokrates, dem jungen volltrunkenen Politstar Alkibiades und der wunderbaren Diotima. Es sind tabulose Gedanken zu allen Farben der Leidenschaft, Gedanken zu der Wirkung des Eros in der Natur und in der Schöpfung. Einige dieser Texte könnten heute, sogar in Europa, auf dem Index landen. ,Das Gastmahl‘, einer der wichtigsten Texte der antiken Philosophie, ein brillantes Beispiel mündlicher Überlieferung, von Platon für die Nachwelt festgehalten, kann man in den Antikensammlungen als Theaterstück erleben.“Es spielt Konstantin Moreth. Regie und Fassung: Ioan C. Toma, Kostüm und Assistenz: Bonnie Tillemann (aus Schäßburg stammenden Kostümbildnerin).in den Staatlichen Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München:, Donnerstag bis Montag, 19.00 Uhr. Dauer ca. 70 Minuten, maximal 60 Zuschauer.unter Telefon: (01 79) 5 19 43 33, täglich ab 11.00 Uhr. Online-Ticketing unter http://www.morethcompany.de 28 Euro, ermäßigt 22 Euro, Gastmahlgetränk inbegriffen. Einlass ab 18.30 Uhr, keine Kartenzahlung möglich.