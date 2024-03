5. März 2024

Doris Hutter besucht die Kreisgruppe Freiburg

Das Veranstaltungsjahr der Kreisgruppe Freiburg endete im Dezember traditionell am 13. Dezember mit der Adventsfeier in der Cafeteria der AWO in Landwasser. Beiträge von Sigrid Zacharias und dem Chor bescherten dem Publikum in festlich geschmückten Räumen und mit reichhaltigem Kuchenbüfett eine besinnliche Adventsfeier.

Doris Hutter bot einen humoristischen Beitrag. Foto: Ursula Stefanovici Eine stimmungsvolle Silvesterparty stimmte auf ein schönes neues Jahr ein und der traditionelle Spaziergang auf dem Glottertäler Engelsweg mit anschließender Einkehr im Januar wurde zu einem lustigen Beisammensein. Ebenfalls im Januar fand für die vielen, zuverlässigen Helfer ein Helferfest statt. Der Vorstand hatte in das Katharina-von-Bora-Haus nach Hochdorf eingeladen und es gab siebenbürgische Spezialitäten, Musik und Tanz und Gesang bis zu später Stunde. Doris Hutter hatte die Einladung angenommen, die Kreisgruppe Freiburg am 2. Februar in den Räumen der AWO mit humoristischen Beiträgen aus Siebenbürgen zu unterhalten. Verdient hatte sie sich als erste Frau durch ihre bundesweit bekannten Auftritte den Orden „Siebenbürgischer Ritter wider den tierischen Ernst“. Diesen Titel hat Doris Hutter auch in Freiburg erfolgreich verteidigt.



Ein aufmerksames Publikum folgte sowohl den sächsischen als auch den deutschen Vorträgen und den Ausführungen von eigenen Erlebnissen oder dem Erlebten von Anderen und es gelang dem Publikum, sich in manch eine Rolle bestens hineinzuversetzen. Das Gelächter war groß und die eingeräumte Zeit war schon lange überschritten, als zu später Stunde der offizielle Teil beendet wurde. Bei Fettbrot und Zwiebeln ging es lustig weiter und alle waren sich einig, Doris Hutter hat daran erinnert, dass das Sachsenvolk ein lustiges Völkchen ist und dass Lachen verbindet.



Am 12. März um 19.00 lädt der Malkreis in die AWO in Freiburg, Spechtweg 32, zur Finissage der Ausstellung ein. Im Anschluss ist eine offene Erzählrunde geplant und vielleicht gibt es auch wieder was zu lachen. Der Vorstand freut sich über viele Anmeldungen.

Schlagwörter: Freiburg, Doris Hutter, Humor, Auftritt

