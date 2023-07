Maffay-Konzert in Freiburg war ein Erlebnis

Viele Monate Vorfreude, und dann war es Mitte Juni endlich soweit. Peter Maffay spielte und sang auf der Freiburger Bühne auf dem Münsterplatz. So ein Event musste zeitig geplant werden. Um eine große Zuschauerzahl zu erreichen, wurde im Rundschreiben der Kreisgruppe Freiburg auf die Veranstaltung hingewiesen. Eine stattliche Anzahl von jungen Menschen und natürlich auch älteren Semestern ergatterte frühzeitig eine Eintrittskarte. Wie vorauszusehen war, war es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Konzert auf dem Münsterplatz: Landsleute aus Freiburg beim Gruppenbild mit Peter Maffay (Vierter von links). Foto: Horst David

Mit dem Management von Peter Maffay war man sich schnell einig, das Event verdient, am besten mit Foto, einen Platz in der Siebenbürgischen Zeitung. Der Einladung des Managements, drei Stunden vor dem eigentlichen Konzert, beim Einstimmen der Instrumente und Mikrofone dabei zu sein, konnte die gesamte Gruppe folgen. Es war ein Erlebnis, zu diesem kleinen, überschaubaren Kreis dazuzugehören. Der Höhepunkt war natürlich das kurze Gespräch mit Peter Maffay und im Vorfeld schon mit seiner Lebenspartnerin Hendrijke und die Möglichkeit, ein Foto mit den beiden zu machen. Beide entpuppten sich als offen, bodenständig, publikumsnah und herzlich.Die Wartezeit bis zum eigentlichen Konzert verging wie im Flug und alles, was da kam, sprengte jegliche Vorstellungen. 6000 Besucher jubelten zweieinhalb Stunden Peter Maffay und seiner Band zu. Auch Yaris, Maffays Sohn, bereicherte die Show mit ein paar Liedern, gesungen im Duett mit seinem Vater. Es begann für die Zuschauer eine Zeitreise. 25 Songs, mal rockig, mal ruhig und sentimental, wurden von Maffay mit gewohnter und bekannter Inbrunst vorgetragen. Zu „Über sieben Brücken musst Du gehen“ bis zu „Josie“ und allen anderen bekannten Liedern wurde kräftig mitgesungen und mitgefeiert. So viel geballte Stimmung, so viel Freude am Geschehen, so viel Enthusiasmus haben die alten Mauern vom Freiburger Münster und den umliegenden Gebäuden selten erlebt. Ein Konzert der Extraklasse mit Publikum der Extraklasse und die Freiburger Kreisgruppe war ganz nah dran. Diese dankt Peter Maffay und seinem Team!

Ursula Stefanovici