Projektkapelle Martin Thies: Auftritt beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt geplant

m Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen Böblingen startete am letzten Novemberwochenende des Jahres 2023 die „Projektkapelle Martin Thies“. Damit wollen auf Initiative von Reinhard Göbbel (Zeiden) und Klaus Knorr (Honigberg) Burzenländer Musikanten Originale des Wolkendorfer Komponisten Martin Thies (1881-1940) neu erklingen lassen.

Die „Projektkapelle Martin Thies“ startete Anfang November mit einer Probe im Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen in Böblingen, jeweils von links nach rechts, sitzend: Klaus Tartler, Dietmar Abraham, Eckart Martini, Harald Waedtleges, Walter Dück, Johann Sift, Hans Kirr, Jürg Roth, Peter Kaufmes; stehend: Reinhard Göbbel, Raimar Adams, Helmuth Kraus, Hatto Müller, Werner Gross, Hermann Martin, Detlef Depner, Werner Franz, Bruno Dieners, Dieter Tartler, Klaus Knorr.

Neben den bekanntesten und vielfach gespielten Märschen, Polkas und Walzern, wie „Seminaristen“-Marsch oder „Lenzblüten“-Walzer, sind aus alten (teilweise original Thies-) Handschriften sowie Beständen des Landeskirchlichen Archivs Hermannstadt über zwei Dutzend weitere Musiktitel les- und spielbar aufbereitet worden, ohne dem Originalsatz einen Abbruch zu tun. Alle drei „Lieferungen“ mit je acht Stücken des „Siebenbürger Tanzalbum von Martin Thies“ stehen zur Verfügung. Erweitert werden diese Alben mit eher unbeachteten Titeln, was sich dann insgesamt wie ein Musikprogramm des Komponisten anhört, wenn nämlich der „Cavalier“ „Die Blonde“, zugleich auch „Die Dorfschöne“, „Aus der Jugendzeit“ „Am Abend“ beim „Ersten Ball“ auffordert: „Darf ich bitten“. „Nur Mut“ „Mein Schatz“, „Komm, tanz mit mir“, denn „Ich liebe dich“. Gelingt, „Wenn zwei sich lieben“, diese „Erste Liebe“, spielt dann für „Hanni“ der „Hochzeits-Walzer“. Misslingt „Der erste Versuch“, tja, dann eben „Schwamm drüber“. Es sind Gelegenheiten der Gemeinschaft, die Martin Thies in seiner Musik abbildet und erzählt. In dessen Fortführung will die „Projektkapelle Martin Thies“ die nächste Feier-Gelegenheit der siebenbürgischen Gemeinschaft ansteuern: das Große Sachsentreffen vomDer Start ist dank tatkräftigen Engagements der genannten Initiatoren sowie Hatto Müllers (Neustadt) und der Helferinnen im Hintergrund sehr gut gelungen. In Schwung geraten ist das Projekt allerdings erst durch die zwanzig Musikanten, die konzentriert und inspiriert musiziert haben. Damit es nun weiter gehen kann, sind Unterstützung durch weitere – nicht nur Burzenländer! – Musikanten und Musikantinnen sowie ideelle und materielle Hilfe sehr willkommen.Kontakt per E-Mail: projektkapelle. martin.thies[ät]t-online.de