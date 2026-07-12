



12. Juli 2026

Tanzgruppe Aschaffenburg beim 76. Heimattag der ­Siebenbürger Sachsen

Dinkelsbühl an der Romantischen Straße ist immer eine Reise wert, doch zu Pfingsten für viele Siebenbürger Sachsen schon fast Tradition. Auch dieses Jahr wurde Dinkelsbühl wieder für mehrere Tage zur siebenbürgisch-sächsischen Hauptstadt in Deutschland. Unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ trafen sich Siebenbürger Sachsen aus der ganzen Welt, um gemeinsam die siebenbürgische Gemeinschaft und Kultur zu pflegen und ein paar unbeschwerte Tage miteinander zu verbringen. Die Freude über das Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten rundete das einmalige Wochenende dabei ab.

Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg beim Trachtenumzug am Pfingstsonntag. Foto: Hanni Franz Am großen Festumzug nahmen 116 Gruppen mit über 3200 Trachtenträgern teil. Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich war auch heuer zusammen mit Mitgliedern der Kreisgruppe Aschaffenburg mit von der Partie und strahlte dabei mit der Sonne um die Wette. Andere Mitglieder der Kreisgruppe Aschaffenburg beteiligten sich bei den Gruppen ihrer jeweiligen Heimatortsgemeinschaften bzw. Blaskapellen oder säumten als Zuschauer den Straßenrand und jubelten den Trachtenträgern begeistert zu.



Die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“, die um 14.00 Uhr vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt stattfand, war eine Spitzenleistung aller Beteiligten und bot den Zuschauern ein „Gänsehaut-Gefühl“. Beim Gemeinsamen Tanzen vor der Schranne fanden die Auftritte der Volkstanzgruppen dann ihren Höhepunkt. Liebe Aschaffenburger Tanzgruppe, wir sind sehr stolz auf euch!



Es war wieder einmal ein unvergesslicher Tag, den einige noch im Festzelt oder in der Schranne, bei Musik und Tanz sowie anregenden Gesprächen mit Landsleuten ausklingen ließen. Andere nahmen am traditionellen Fackelumzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in der Lindenallee der Alten Promenade teil. Am großen Festumzug nahmen 116 Gruppen mit über 3200 Trachtenträgern teil. Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich war auch heuer zusammen mit Mitgliedern der Kreisgruppe Aschaffenburg mit von der Partie und strahlte dabei mit der Sonne um die Wette. Andere Mitglieder der Kreisgruppe Aschaffenburg beteiligten sich bei den Gruppen ihrer jeweiligen Heimatortsgemeinschaften bzw. Blaskapellen oder säumten als Zuschauer den Straßenrand und jubelten den Trachtenträgern begeistert zu.Die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“, die um 14.00 Uhr vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt stattfand, war eine Spitzenleistung aller Beteiligten und bot den Zuschauern ein „Gänsehaut-Gefühl“. Beim Gemeinsamen Tanzen vor der Schranne fanden die Auftritte der Volkstanzgruppen dann ihren Höhepunkt. Liebe Aschaffenburger Tanzgruppe, wir sind sehr stolz auf euch!Es war wieder einmal ein unvergesslicher Tag, den einige noch im Festzelt oder in der Schranne, bei Musik und Tanz sowie anregenden Gesprächen mit Landsleuten ausklingen ließen. Andere nahmen am traditionellen Fackelumzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in der Lindenallee der Alten Promenade teil. Hanni Franz

Schlagwörter: Heimattag 2026, Teilnahme, Trachtenumzug

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.