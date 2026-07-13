Gemeinsam Tradition leben: Die Siebenbürger Sachsen beim BdV-Kulturfest auf dem Hessentag

Die Siebenbürgischen Tanzgruppen mit dem hessischen Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck (2. von rechts) und dem Aussiedlerbeauftragten Andreas Hofmeister (3. von rechts). Foto: IJ

Die Siebenbürgischen Tanzgruppen im Museumshof Fulda. Foto: IJ

In seiner Festrede würdigte Ministerpräsident Boris Rhein die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler als wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt Hessens und betonte ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Hessen beteiligte sich mit einem Informations- und Kulturstand sowie einem vielfältigen Bühnenprogramm an dieser Veranstaltung. Für uns Siebenbürger Sachsen war es eine schöne Gelegenheit, unsere Gemeinschaft, Kultur und gelebten Traditionen zu präsentieren und mit vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.Großen Zuspruch fand unser Informationsstand. Neben siebenbürgischen Köstlichkeiten, die viele Gäste gerne probierten, informierten Roll-ups über die Arbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Hessen. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über unsere Geschichte, unsere Kultur und unser heutiges Verbandsleben zu informieren. Ein besonderer Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt der Siebenbürgischen Tanzgruppe Pfungstadt und der Siebenbürgischen Tanzgruppe Südhessen. Für dieses Kulturfest hatten sich beide Gruppen eigens zusammengeschlossen. Gerade dieses generationenübergreifende Miteinander machte den Auftritt zu etwas Besonderem.Die Tanzgruppe Südhessen besteht aus ehemaligen Mitgliedern der früheren Jugendtanzgruppe Neu-Isenburg. Die ehemaligen Mitglieder der Neu-Isenburger Jugendtanzgruppe standen nach vielen Jahren wieder gemeinsam mit den jungen Paaren aus Pfungstadt auf der Bühne. So entstand ein generationenübergreifender Auftritt, der eindrucksvoll zeigte, wie lebendig siebenbürgisch-sächsische Traditionen weitergegeben werden. Die gemeinsame Vorbereitung und der Auftritt machten allen Beteiligten große Freude. Es war schön zu erleben, wie selbstverständlich sich die Generationen ergänzten und gemeinsam unsere Tanztradition auf die Bühne brachten. Ein weiterer bewegender Moment war die gemeinsam mit der Egerländer Volkstanzgruppe Hessen getanzte Sternpolka.Für die musikalische Umrahmung sorgte die Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen aus Rüsselsheim, unterstützt von einigen Musikern der Siebenbürger Musikanten Pfungstadt. Mit ihren traditionellen Klängen verliehen sie dem Nachmittag eine festliche Atmosphäre und begleiteten die Tanzdarbietungen in bewährter Weise.Die vielen positiven Rückmeldungen und zahlreichen Gespräche an unserem Stand haben gezeigt, dass unsere Kultur Menschen begeistert und verbindet. So konnten wir unsere Traditionen einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und zugleich den Zusammenhalt in der Gemeinschaft stärken.Unser herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Tänzerinnen und Tänzern, den Musikerinnen und Musikern sowie allen, die bei der Vorbereitung, am Informationsstand und hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Sie haben unsere Gemeinschaft auf dem Hessentag auf wunderbare Weise vertreten.

Sieglinde Schrädt