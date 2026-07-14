60 Jahre Siebenbürger-Sachsen-Siedlung in Drabenderhöhe: dreitägiges internationales Jubiläumsfest

Die Anfänge der Siebenbürger-Sachsen-Siedlung Drabenderhöhe reichen ins Jahr 1966 zurück. In den vergangenen sechs Jahrzehnten ist sie längst ein fester Teil der Geschichte Wiehls geworden. Zum 60-jährigen Bestehen der Siebenbürger-Sachsen-Siedlung Drabenderhöhe, das vom 26.–28. Juni gebührend gefeiert wurde, hatten die Kreisgruppe Drabenderhöhe und die Jubiläumsvereine – der Honterus-Chor, der Musikverein, der Siebenbürgische Frauenverein, die Volkstanzgruppe und das Haus-Siebenbürgen, Wohn- und Pflegeheim – die einheimischen Bewohner und auswärtige Gäste eingeladen. Trotz großer Hitze wurde das Wochenende zu einem beeindruckenden, internationalen Fest mit traditioneller Kulturpflege und völkerverbindender Offenheit, dank einer Musikgruppe aus Albufera (Portugal), einer Delegation mit dem rumänischen Bürgermeister Gabriel Lazany und der Kindertanzgruppe aus Bistritz, sowie Jugendlichen des Föderationsjugendlagers aus den USA, Kanada und Siebenbürgen.

Abend des Dorfes – Abend der Begegnung

Auftritt der Musikgruppe „Entretenga“ aus Albufera

Würdiger Festakt

60-Jahr-Feier in Drabenderhöhe: Trachtenträger beim Kronenfest im Stadteilhaus Drabenderhöhe: Blasorchester des Musikvereins Drabenderhöhe, davor die Kindertanzgruppe aus Bistritz, rechts unten die Volkstanzgruppe Drabenderhöhe, Honterus-Chor und Gäste, kniend Gabriel Lazany und Ulrich Stücker, Bürgermeister aus Bistritz und Wiehl, sowie Bundesvorsitzender Rainer Lehni. Foto: Günther Melzer

Ehrengäste beim Festakt in Drabenderhöhe, von links: Andrea Costea, Citymanager Bistritz, Ulrike Horwath, Vorsitzende des Adele-Zay-Hilfsvereins, Hermine Paal, Vorsitzende des Freundeskreises in Bistritz, Marcus van Breen, Geschäftsführer der Haus Siebenbürgen gGmbH, Rainer Lehni, Bundes- und Landesvorsitzender des Verbandes, Gerda Gusbeth, stellv. Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW, Andrea Bloos, Musikverein Drabenderhöhe, Adelheid Scheip, Vorsitzende des Frauenvereins, Gabriel Lazany, Bistritzer Bürgermeister, Anita Gutt, Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Bodo Löttgen, MdL, Helmut Scharpel, stellv. Vorsitzender der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, Ulrich Stücker, Bürgermeister der Stadt Wiehl, Harald Eiwen (Köln), Enni Janesch, Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Johannes Hendel (Bonn), Klaus Grootens, Landrat des Oberbergischen Kreises, Volker Rothmann, Vorsitzender des Heimatvereins Drabenderhöhe, Franziska Menning, Haro Schuller und Markus Müller (Musikverein Drabenderhöhe). Foto: Günther Melzer

Brigitte Thomke, Enni Janesch, Marcus van Breen danken Anita Gutt und Helmut Scharpel für ihren großen Einsatz (von links nach rechts). Foto: Heike Mai-Lehni

Die Kindertanzgruppe „Vergissmeinnicht“ und portugiesische Musikgruppe „Entretenga“ aus Albufera

Kronenfest: viele Zweige – eine Krone, viele Menschen – eine Gemeinschaft

Robert-Gassner-Hof mit Turm der Erinnerung und Krone. Foto: Heike Mai-Lehni

Dominik Depner oben in der Krone. Foto: Heike Mai-Lehni

Das Festwochenende begann am Freitagabend im großen, klimatisierten Saal des Stadteilhauses Drabenderhöhe. Die Vorsitzende der Kreisgruppe, Anita Gutt, begrüßte die Anwesenden und freute sich auf die vielfältigen Darbietungen der örtlichen und auswärtigen Kulturgruppen. Anschließend übernahm der stellvertretende Vorsitzende Helmut Scharpel die Moderation, die er auch bei den anderen Veranstaltungen ausführte. Volker Rothmann der Vorsitzende des Heimatvereins Drabenderhöhe, der Dachverband aller örtlichen Vereine, brachte Grüße und Glückwünsche von den dörflichen Vereinen mit. Er sagte unter anderem: „In Drabenderhöhe ist es gelungen, Brücken zu bauen – zwischen Generationen, zwischen Bewahren und Erneuern. Es zeigt, dass Integration gelingen kann, wenn Menschen einander mit Offenheit, Respekt und Engagement begegnen. Unser Dank gilt all jenen, die diesen Weg möglich gemacht haben, den ersten Siedlerinnen und Siedlern, die den Grundstein gelegt haben, ebenso den nachfolgenden Generationen, die das Erbe weitergetragen und mit neuem Leben füllen.“Zuerst erfreuten die kleinen Sängerinnen und Sänger der Drabenderhöher Spatzen (Leitung Regine Melzer) das Publikum. Es folgte die Musikgruppe „Entertenga“ (Emanuel Silva) aus Albufera in Portugal, die die Drabenderhöher Volkstanzgruppe bei dem Weltfolklorefestival 2024 an der Côte d`Azur kennengelernt und 2025 zum „1. Portugalischen Folklore Festival“ nach Albufera eingeladen hatte, danach das Nachwuchsorchester des Musikvereins Drabenderhöhe (Markus Müller), das Akkordeonorchester (Axel Hackbarth), der MGV (Hubertus Schönauer), der Honterus-Chor (Regine Melzer), die Ladyliners (Christine Groß), die Kindertanzgruppe „Vergissmeinnicht Jr.“ aus Bistritz (Izabella Popescu) und die Volkstanzgruppe Drabenderhöhe (Edeltraute Gündisch-Wagner). Die Volkstanzgruppe und die Musikgruppe aus Portugal überraschten mit einem gemeinsamen portugiesischen Tanz. Zum Abschluss lockte DJ Gusti mit seiner Musik die Tanzfreudigen auf den Tanzboden.In dem schön geschmückten Festsaal erwartete das Blasorchester des Musikvereins Drabenderhöhe unter der Leitung von Roland Pütz am Samstagvormittag die ankommenden Gäste des Festaktes mit flotter Blasmusik. Das Heimatwerk bot auf einem einladend hergerichteten Tisch siebenbürgisches Kunsthandwerk an. Die Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Anita Gutt, eröffnete den Festakt mit dem oft zitierten Satz „Es ist so weit, wir sind daheim“ von Robert Gassner, dem Motor und „Vater der Siedlung“. „Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, diejenigen, die von Anfang an dabei waren, die diesen Ort mit aufgebaut und geprägt haben, ebenso wie die jüngeren Generationen, die diese Gemeinschaft heute mit Leben füllen und in die Zukunft tragen.“ Namentlich begrüßte sie zahlreiche Ehrengäste, die der Einladung gefolgt waren. Musikalisch hieß der Honterus-Chor die Besucher mit den Liedern: „Dies ist ein schöner Tag, den wir gemeinsam feiern“ und „Det Brännschen“ in sächsischer Mundart willkommen.Der Bürgermeister der Stadt Wiehl, Ulrich Stücker, nannte die Siebenbürger Sachsen in seinem Grußwort „einen besonderen Menschenschlag, der die Stadt und Region bereichert“. An ihrem Beispiel zeige sich, dass Integration von Zuwanderern eine Chance sein kann.Die Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Enni Janesch, die zu den ersten Siedlern gehörte und von Anfang an aktiv mitgearbeitet hatte, skizierte in einem historischen Rückblick die Entstehung und den Aufbau der Siebenbürgen Sachsen Siedlung in Drabenderhöhe. Sie erinnerte an die zahlreichen Menschen, die schon auf dem Drabenderhöher Friedhof liegen und die mit zu der „Erfolgsgeschichte Drabenderhöhe“ beigetragen hatten. „In einer euphorischen Aufbruchstimmung entwickelte sich eine aktive Gemeinschaft, die auch heute das Zusammenleben prägt. Die Siedlung wurde nach mehrmaliger Erweiterung zur größten Ansiedlung von Siebenbürger Sachsen weltweit. Sichtbare Zeichen der Beheimatung der Siebenbürger Sachsen sind das Haus Siebenbürgen mit dem Turm der Erinnerung in der Form eines siebenbürgischen Wehrturmes, das Denkmal „Baum des Lebens“ zur Erinnerung an die Flucht aus Nordsiebenbürgen 1944 und an die Deportation nach Russland 1945, sowie die Heimatstube Siebenbürgen im Stadteilhaus. Zum Schluss sagte sie: „Angekommen und angenommen! Danke, nach sechzig Jahren können wir zurecht sagen. „Wir sind daheim!“Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW, verglich die Gründung der Siedlung scherzhaft mit vier wichtigen Ereignissen im Jahr 1966, wie etwa der Mondlandung der Sowjets. Die Siedlung sei eine „offene Gemeinschaft, geprägt von Mitmenschlichkeit aus christlicher Verantwortung“.Landrat Klaus Grootens lobte den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung in der Siedlung, aber auch die Aufnahmebereitschaft des Altdorfes. Hier seien Tradition und Fortschritt miteinander verbunden, was das Zusammenleben stärke.Das rumänische Grußwort des Bürgermeisters Gabriel Lazany aus der Partnerstadt Bistritz, den die Vorsitzende Anita Gutt in rumänischer Sprache herzlich begrüßte, wurde auf einer Leinwand in Deutsch projiziert. Er dankte den Drabenderhöhern dafür, dass sie zwischen den Menschen eine Verbindung schafften, indem sie sich ihrer Wurzeln erinnerten.Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR), war zusammen mit seiner Frau extra zum Jubiläum aus Siebenbürgen angereist. Seine Ausführungen begann er mit: „Herzliche Grüße aus der EKR, aus der Heimatkirche – wie viele noch sagen und vielleicht auch fühlen – von der Kirchenleitung und von Herrn Bischof Reinhart Guib, aus unseren Gemeinden und Einrichtungen“ und stellte die wunderschöne Geburtstagsfeier und die Freude am und im Miteinander unter die Losung „Einst ward ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn.“ (Eph. 5,8).Bodo Löttgen, Mitglied des Landtages NRW mit guten, privaten Beziehungen zu den Siebenbürger Sachsen, nahm in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter an vielen Veranstaltungen der Siebenbürger Sachsen teil, reiste nach Siebenbürgen, begleitete zahlreiche Politiker bei Besuchen in Drabenderhöhe und setzte sich bei der Vergabe des Heimatpreises des Landes für die Initiative „Turm der Erinnerung“ und die Renovierung und den Umbau des Kulturhauses zu einem Stadtteilhaus ein. Er wurde beim Heimattag 2009 in Dinkelsbühl mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet. In seinem Grußwort führte er aus: „Die Siebenbürger Sachsen in Drabenderhöhe suchten nicht nur ein Zuhause für ihre Familien, sondern auch einen Ort, an dem sie ihre aus Siebenbürgen mitgebrachte Kultur pflegen und ihr Brauchtum weiterleben konnten. Man trug die alte Heimat im Kopf und hatte die neue Heimat unter den Füßen. Als ich mit 15 Jahren Mitglied im BV09 Drabenderhöhe wurde, kamen die meisten Spieler unserer Volleyballmannschaft aus dieser Siedlung. Daraus erwuchsen 50 Jahre Verbindungen und Verbundenheit mit den Siebenbürger-Sachsen hier in Drabenderhöhe, die meinem Leben einen Wert gegeben haben. Oder, wie an anderer Stelle schon einmal gesagt: ich wurde siebenbürgisch-sächsisch sozialisiert. Es ist daher für mich heute die Zeit, Danke zu sagen: Danke für die bis heute währenden Freundschaften, für eine Vielzahl wunderbarer Gemeinschaftserlebnisse und Begegnungen, die bleiben. Stellvertretend für alle, die ich hier kennenlernen durfte, richte ich diesen Dank an zwei Menschen, die nicht nur das Leben im Verein und in der Siedlung geprägt haben, sondern, die mich auch seit dieser Zeit begleiten: Danke meinem ehemaligen Volleyballtrainer Harry Janesch und seiner Frau Enni! All das, meine sehr geehrten Damen und Herren, fand ab 2005 eine Fortsetzung in meinem politischen Leben in einem, über lange Zeit mit Roland Zillmann und Britta Weiss rein siebenbergisch geführten Landtagsbüro.“ Er schloss: „Dånk fir alles end af Wedersähn. Bleiwt gesond!“Der Bundesvorsitzende und Landesvorsitzende NRW des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, sagte in seinem Grußwort: „Zu diesem besonderen 60. Jubiläum darf ich heute die Grüße und Glückwünsche des gesamten Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, vom Bundesvorstand wie von der Landesgruppe NRW hier übermitteln. Die Siedlung mit ihrer Kreisgruppe, dem Blasorchester, Honterus-Chor, Frauenverein und Volkstanzgruppe, Ihnen allen sei von ganzem Herzen zum 60. Geburtstag gratuliert. Herzlichen Glückwunsch! Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen ist stolz auf Euch alle. Ihr seid immer da, wenn Kulturgruppen das Land vertreten sollen. Ihr seid immer da, wenn Ihr gebraucht werdet. Die gute Zusammenarbeit zwischen Landesgruppe Nordrhein-Westfalen und der Kreisgruppe Drabenderhöhe mit all ihren Kulturgruppen möge auch weiterhin bestehen und erfolgreich zum Wohle der Siebenbürger Sachsen wirken. Zum 60. Jubiläum wünsche ich Ihnen allen, dass Sie es schaffen, die jüngeren Generationen für die siebenbürgisch-sächsischen Traditionen zu begeistern, dass diese noch viele Jahrzehnte fortgeführt werden können. Den bekannten Spruch „Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme“ möchte ich Ihnen dabei mit auf den Weg geben.“ Der Vorsitzende des Heimatvereins, Volker Rothmann, beschloss mit guten Wünschen für die Zukunft die Rednerliste.Die Kindertanzgruppe „Vergissmeinnicht Jr.“, die Siebenbürgische Volkstanzgruppe und die Musikgruppe „Entretenga“ hatten dazwischen mit einem Augen- und Ohrenschmaus gesorgt. Dankbar waren alle im Saal, als Anita Gutt zu einem richtigen Schmaus mit Getränken einlud. Dazu spielte das Blasorchester gern gehörte Melodien. Der abendliche Ball im vollbesetzten Saal mit der „Combo Band“ war ein Riesenerfolg. Bis in die Morgenstunden herrschte eine gute, fröhliche Stimmung.Das sonst unter der Krone im Rober-Gassner-Hof am Haus Siebenbürgen geplante Fest wurde kurzfristig wegen der großen Hitze in den Saal im Stadtteilhaus verlegt. Am Abend vorher war Dominik Depner zur Krone emporgestiegen. Davon wurde ein Video gemacht und zum Beginn des Festes auf der Bühnenleinwand dem Publikum gezeigt. Unter dem „Kronenbild“ fand nun das geplante Kronenfest statt.Die Diakonin der evangelischen Kirche, Andrea Ruland, gestaltete einen berührenden Gottesdienst. In der Predigt, sagte die Diakonin, deren Eltern aus Zeiden stammenten: „Wenn wir uns die Krone vor Augen führen, sehen wir Gemeinschaft. Wir können vielleicht sogar etwas von der Geschichte zu dieser Tradition in unserem Herzen spüren. Nicht nur heute, hier in der Gegenwart, sondern vielleicht auch in der eigenen Erinnerung, mit Blick zurück auf vergangene Kronenfeste – egal ob diese hier in Drabenderhöhe, in Siebenbürgen oder an welchem Ort auf dieser Welt auch immer gefeiert wurden. Das Kronenfest erzählt etwas davon, wie Menschen leben wollten – und auch heute noch leben wollen: verbunden miteinander, dankbar für die Gaben der Schöpfung, getragen von Glauben und Gemeinschaft, gestärkt durch Vertrauen und Hoffnung. Gemeinschaft, das wissen wir, wächst nicht von selbst. Sie lebt davon, dass Menschen zusammenkommen, einander wahrnehmen und sich immer wieder neu verbinden. Und das eben auch in der Gewissheit, dass Gott uns trägt. Darum dürfen wir heute dankbar sein für 60 Jahre gemeinsames Leben! Und wenn ich ganz persönlich einen Wunsch frei haben darf, wäre er, dass wir weiterhin, wie die Zweige in der Krone verbunden bleiben und unser Drabenderhöhe mit Leben füllen. Ich weiß nicht, wie es Euch und Ihnen allen ergeht, ich für meinen Teil bin hier in Drabenderhöhe, mitten unter Euch allen wirklich zuhause.“Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Honterus-Chor unter dem Dirigat von Regine Melzer und vom Posaunenchor Drabenderhöhe- Mühlen unter der Leitung von Johann Salmen. Das Blasorchester des Musikvereins Drabenderhöhe eröffnete die Brauchtumsveranstaltung mit dem Siebenbürgenlied und der Melodie des Liedes „Heimat“, das der ehemalige Dirigent der Trachtenkapelle, Michael Hartig, zum 50-jährigen Jubiläum der Siedlung komponiert und getextet hatte.Die Vorsitzende Anita Gutt begrüßte den vollen Saal: „Es freut mich sehr, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, um eine Tradition zu feiern, die ihre Wurzeln tief in unserer siebenbürgisch-sächsischen Geschichte hat. Nach altem Brauch, der in Siebenbürgen rund um den Peter-und-Pauls-Tag gepflegt wurde, errichten wir auch hier unsere Krone als sichtbares Zeichen von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Dankbarkeit. Mit viel Schweiß und Liebe haben zahlreiche Helferinnen und Helfer und die Eheleute aus dem Blumenhaus Krieger die Krone gebunden und aufgestellt. Sie erinnert uns an die Kraft der Natur, an den Sommer in seiner vollen Pracht und an den immerwährenden Kreislauf von Werden, Wachsen und Erneuern. Für uns Siebenbürger Sachsen hat die Krone jedoch noch eine tiefere Bedeutung. Sie steht für die Verbundenheit von Glauben, Heimat und Gemeinschaft. Sie erinnert uns daran, dass wir unsere Traditionen bewahren, sie aber zugleich mit Leben füllen und an die kommenden Generationen weitergeben müssen. Ich danke allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben – den Organisatoren, den Helferinnen und Helfern, den Mitwirkenden und natürlich der EKR, Ihnen allen, die heute hier sind.“„In großer Freunde überbringe ich heute und hier die Gruß- und Segenswünsche, ihrer 10 900 Gemeindeglieder, aber auch ihrer Freunde und Partner“, begann der Hauptanwalt der evangelischen Kirche in Rumänien, Friedrich Gunesch. „Denn um Partnerschaft und Freundschaft, um die Gemeinschaft und ihre Zukunftschancen geht es mir heute. Denn die EKR hat immer einen starken Bezug zu den Menschen aus dieser Siedlung gehabt und gebraucht. Auch wenn die Heimatkirche nicht ausgewandert ist, sie war immer dabei: auf der Flucht und im mitgebrachten Gesangbuch, bei der Gründung der Siedlung und dem Häuserbau in den so vertraut klingenden Straßennahmen, bei den gegenseitigen Besuchen und Feiern der Feste in Bistritz, Jaad oder hier. Ist es nicht eine wunderbare Fügung, dass heute sowohl in Kerz als auch in Drabenderhöhe – selbstverständlich nach dem Gottesdienst – die Krone bestiegen wird? Das ist mehr als Zufall, es ist derselbe ‚weite Raum‘, auf den Gott unsere Schritte hinlenkt, es sind die gemeinsamen Räume des Herzens, der Erinnerung, der Gemeinschaft und die Zuversicht auf das Wiedersehen in seinem Reich. Solches geht nur durch Verständigung und Kooperation, in Offenheit und auf Augenhöhe, über die Mauern unserer Kirchenburgen hinweg und durch die Begegnung in weiten Räumen, so wie hier im Stadtteilhaus.“Das Video mit der Krone auf der Leinwand über der Bühne zeigte, wie Dominik Depner den Kronenbaum erklomm, begleitet mit Musik des Blasorchesters auf der Bühne. Beim anschließenden Walzer, zu dem sich zuerst Dominik mit seiner Freundin drehten, kamen die Trachtenträger aus dem Saal dazu. Darauf folgte ein Trachtenaufmarsch, der alle begeisterte. Lange musste das Blasorchester aufspielen. Nach einem Fototermin folgte dann noch ein Kurzprogramm mit den Auftritten der Kindertanzgruppe Vergissmeinnicht, aus Bistritz, der großen Drabenderhöher Volkstanzgruppe und der Musikgruppe Entertenga mit ihrer traditionellen Musik, sogar ein Dudelsack war dabei.Dazwischen gab es Kaffee und Kuchen, gespendet aus den Nachbarschaften, und siebenbürgische Spezialitäten vom Grill. Ein besonderer Dank gilt hier dem siebenbürgischen Frauenverein, der an den Festtagen die Bewirtung der Gäste im Saal übernommen hatte.In seinen Dankesworten sagte der Geschäftsführer der Haus Siebenbürgen gGmbH, Markus van Breen: „Das Kronenfest ist wirklich ein gebührendes Fest zum Abschluss dieser wunderbaren Jubiläumsfeier. Es erinnert uns daran, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und Dankbarkeit sind – Werte, die auch heute nichts von ihrer Bedeutung verloren haben. Viele von uns, auch von unseren Heimbewohnerinnen und -bewohnern, haben die siebenbürgischen Traditionen über Jahrzehnte hinweg gelebt, bewahrt und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Manche erinnern sich vielleicht noch an Kronenfeste ihrer Kindheit und Jugend, an fröhliche Sommertage, an Musik, Tanz und das Zusammensein mit Familie, Freunden und Nachbarn. Solche Erinnerungen sind ein wertvoller Schatz, den wir bewahren und weitergeben dürfen. Zum Ende der Jubiläumsfeier unserer 60-jährigen Geschichte der Siebenbürger-Sachsen-Siedlung in Drabenderhöhe möchte ich Sie nochmal kurz einladen, anerkennend zurückzublicken und sich an die Menschen zu erinnern, die mit Mut, Fleiß und Zuversicht etwas aufgebaut haben, das bis heute Bestand hat. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Gästen aus Portugal und Bistritz, aus Kanda, den USA und aus Siebenbürgen, die einen so langen Weg gereist sind, um teilzunehmen und das Fest so wunderbar mitgestaltet haben! Vielen herzlichen Dank! Am Schluss möchte ich auch Gott danken, der in den 60 Jahren Gelingen geschenkt hat und Mut und seinen Segen!“Die Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe, Enni Janesch, dankte zum Schluss allen Helferinnen und Helfern, die es möglich gemacht hatten, so ein großes Fest vorzubereiten und durchzuführen. Besonders herzlich dankte sie der Vorsitzenden Anita Gutt und dem stellvertretendem Vorsitzenden Helmut Scharpel, die sich in unzählbaren Stunden unermüdlich für die Vorbereitung und Durchführung des Festes eingesetzt hatten. Sie dankte auch ihren Familien, die ihnen helfend zu Seite gestanden hatten. Zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisgruppe, Brigitte Thomke, überreichte sie ein kleines „Dankeschön“. Bei flotter Blasmusik und guten Gesprächen saßen viele noch beieinander und genossen die Gemeinschaft.

Enni Janesch