Ernst-Habermann-Preis für Kilian Müller

Die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung zeichnet den Fotografen Kilian Müller mit dem Ernst-Habermann-Preis 2016 aus. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Sachsentreffens am 5. August, 15.00-15.30 Uhr, in der Johanniskirche, Fleischergasse (Str. Mitropoliei 32), in Hermannstadt statt.

Kilian Müller, 1986 in Bad Friedrichshall geboren, studierte Philosophie und Fotografie. 2014 machte er seinen Abschluss an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Er arbeitet für renommierte Medien wie BBC, Zeit Online oder Süddeutsche Zeitung und ist spezialisiert auf Reportage und Porträt. „Hüter der Kirche", seine Abschlussarbeit, wurde mit dem „Canon Profifoto Förderpreis" ausgezeichnet, als gleichnamiges fotografisches Essay 2015 und als Ausstellung präsentiert: 2014 in Berlin, 2015 im Teutsch-Haus in Hermannstadt, beim Heimattag in Dinkelsbühl und im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim.

