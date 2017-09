Reformation und Reformatoren im Südosten/Vortragsnachmittag in Göttingen

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Collegium Albertinum am Samstag,in Göttingen einen Vortragsnachmittag zum Thema „Reformation und Reformatoren im Südosten. Böhmische Länder, Oberungarn und Siebenbürgen“. Folgendes Programm ist geplant:

14.15 Uhr: Eröffnung, Hans-Günther Parplies, Ehrenvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn; Begrüßung, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Bloech, Göttingen14.30 Uhr: „Johannes Honterus und die Reformation in Siebenbürgen“, Dr. Harald Roth, Potsdam15.15 Uhr: Diskussion15.45 Uhr: Kaffeepause16.15 Uhr: „Von der Confessio Montana zur Confessio Bohemica – Die Reformation in den böhmischen Ländern und in Oberungarn“, Prof. Dr. Rudolf Grulich, Nürnberg16.45 Uhr: Diskussion17.15 Uhr: TagungsendeDie Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail an kulturstiftung[ät]t-online.dewird gebeten. Tagungsstätte ist das Collegium Albertinum, Bonhoefferweg 2, 37075 Göttingen.