2. April 2024

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppen Göttingen, Hannover und Osnabrück

Die Kreisgruppen Göttingen, Hannover und Osnabrück laden alle ihre Mitglieder zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung ein, in deren Rahmen auch Neuwahlen stattfinden. Die Sitzung findet am Samstag, dem 27. April, 9.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Schulenburg, Amtsweg Nr. 3, 30855 Langenhagen, statt. Diese Versammlung verfolgt zwei Ziele: die Überführung der Mitglieder aller drei Kreisgruppen, die dann Kreisgruppe Göttingen heißen wird, sowie die Wahl des Vorstandes dieser großen Kreisgruppe im Südwesten Niedersachsens. Alle Mitglieder werden schriftlich informiert und eingeladen.

Anders als in der letzten Hauptversammlung der Kreisgruppe Göttingen angekündigt, die Kreisgruppe würde sich auflösen, hat sich der Vorstand der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen dafür ausgesprochen, die Mitglieder der Kreisgruppen Hannover und Osnabrück in die Kreisgruppe Göttingen zu überführen.



Wer sich ehrenamtlich im neuen Vorstand engagieren will, melde sich beim Landesvorsitzenden Helmuth Gaber, E-Mail: helmuth_gaber[ät]web.de, Telefon: (0179) 6628201.



Für Verpflegung ist gesorgt: Ab 8.00 Uhr gibt es für alle Frühstück, zu Mittag wird eine Gulaschsuppe serviert. Der aktuelle Vorstand hofft auf eine rege Teilnahme aller Mitglieder.

