Bücher zu Siebenbürgen, Rumänien, Südosteuropa

Wie jeden Herbst veröffentlicht die Siebenbürgische Zeitung eine Auswahl von Neuerscheinungen. Die Bücher aus dem Honterus Verlag/der Honterus-Druckerei sind Gratisexemplare, die vom Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens über das Deutsche Forum gefördert wurden.

Aldea-Henning, Petra: Michelsberger Burg 800 Jahre (1223-2023). Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 55 Seiten, ISBN 978-606-008-140-1Aldea-Henning, Petra: Cetatea Cisnădioara 800 ani (1223-2023). Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 55 Seiten, ISBN 978-606-008-141-8Aldea-Henning, Petra: Cisnădioara Castle 800 years (1223-2023). Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 55 Seiten, ISBN 978-606-008-142-5Bándi, András; Dumitru, Andreea; Gassner, Florian; Pârvu, Roger (Hrsg.): „Die Erde ist gewachsen“. Festschrift für Eginald Schlattner/„Pământul a crescut“. Volum jubiliar pentru Eginald Schlattner. MEGA Verlag, Klausenburg, 316 Seiten, ISBN 978-606-020-652-1Baric, Daniel (Hrsg.): Die Lebenserinnerungen von Carl Patsch. Archäologie eines Lebens zwischen Böhmen und Bosnien (DigiOst, Bd. 17). Frank & Timme, Berlin, 318 Seiten, ISBN 978-3-7329-0670-3Barth, Hans: „Lieber, hochverehrter Hermannonkel“. Briefwechsel mit Hermann Oberth und seiner Familie (1971-1989). Herausgeber: Heimatgemeinschaft Mediasch e.V., Demokratisches Forum der Deutschen in Mediasch, Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum Feucht. Verlag CRISSERV, Mediasch, 352 Seiten (230 Briefe), ISBN 978-973-8990-77-7. Dank einer Förderung erfolgt die Abgabe des Bandes kostenlos. Um eine Spende (15 Euro, zzgl. Porto) wird gebeten, die vollständig den Projekten der HG Mediasch zugutekommt. Bestellungen per E-Mail: infoblatt[ät]mediasch.deBaumgärtner, Wilhelm Andreas: Der gescheiterte Kaiser. Siebenbürgen unter Joseph II. Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 286 Seiten, 17,90 Euro, ISBN 978-3-949583-33-9BAWÜLON – Süddeutsche MATRIX für Literatur und Kunst Nr. 49 (1/2023). Ilse Hehn und ihr Werk. Pop Verlag, Ludwigsburg, 202 Seiten, 15 EuroBAWÜLON – Süddeutsche MATRIX für Literatur und Kunst Nr. 50 (2/2023). Schwebebrücken aus Papier. Hellmut Seiler zum 70. Pop Verlag, Ludwigsburg, 204 Seiten, 15 EuroBAWÜLON – Süddeutsche MATRIX für Literatur und Kunst Nr. 51 (3/2023). Temeswar/Timișoara – Kulturhauptstadt Europas 2023 (Teil I). Pop Verlag, Ludwigsburg, ca. 200 Seiten, 15 Euro (erscheint am 20.12.2023)BAWÜLON – Süddeutsche MATRIX für Literatur und Kunst Nr. 52 (4/2023). Temeswar/Timișoara – Kulturhauptstadt Europas 2023 (Teil II). Pop Verlag, Ludwigsburg, ca. 200 Seiten, 15 Euro (erscheint am 20.12.2023)Bergel, Hans: Fürst und Lautenschläger. Eine Erzählung aus dem Siebenbürgen des 17. Jahrhunderts. Mit einem Vorwort von Stefan Sienerth. Noack & Block, Berlin, 134 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-86813-157-4 (erscheint im Dezember 2023)Besoiu, Ramona: Gelebte Berufung. Interviewbuch mit Christoph Klein, Hermann Pitters, Hans Klein und Gerhard Konnerth. Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 144 Seiten, ISBN 978-606-008-148-7Biber, Jörg: Aventurile lui Paul Biber, mecanic de precizie pe aerodromul Sânandrei de lângă Timișoara – nume de cod „Adebar“ (1915 și 1916)/Erlebnisse von Feinmechaniker Paul Biber als Luftschiffer auf dem Luftschiffhafen Temeswar – Tarnname „Adebar“ (1915 und 1916). Herausgegeben von Rudolf Gräf, Übersetzung aus dem Deutschen Raluca Nelepcu. Rumänische Akademie, Zentrum für Siebenbürgische Studien, Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 288 Seiten, ISBN 978-606-038-036-8Binder, Rolf: Der Flügelaltar in Bogeschdorf. Eigenverlag, 60 Seiten, 37 farbige Abb. Zu bestellen für 5 Euro zzgl. Versand in Gundelsheim, E-Mail: bibliothek[ät]siebenbuergen-institut.deBiro, Daniel: Der politische Diskurs in Rumänien von 1945 bis 2020: eine Sentimentanalyse (Forum: Rumänien, Bd. 48). Frank & Timme, Berlin, 312 Seiten, 49,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0896-7Breban, Nicolae: Frohe Botschaft. Roman. Zwei Bände. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Pop Verlag, Ludwigsburg, 932 Seiten, 49 Euro, ISBN (erster und zweiter Band) 978-3-86356-402-5Calic, Marie-Janine: Geschichte des Balkans. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. C.H. Beck Verlag, München, 128 Seiten, drei Karten, 12 Euro, ISBN 978-3-406-80674-2Carcu, Adriana: Der lange Weg nach Hause. Prosa. Pop Verlag, Ludwigsburg, 357 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-356-1Constantinescu, Romaniţa; Dondorici, Iulia (Hrsg.): Ost und West in der Romania/Entre Est et Ouest. Globale und regionale Vernetzungen der rumänischen Literaturen/Interconnexions globales et régionales des littératures roumaines (Literaturwissenschaft, Bd. 104). Frank & Timme, Berlin, 476 Seiten, 79,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0924-7Dâmboiu, Daniela: Catalog al siglelor meșterilor aurari din Transilvania (secolele XVI–XIX). Verlag des Nationalmuseums Brukenthal, Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 191 Seiten, ISBN 978-630-6520-36-7Deeken, Gerd: Mein Siebenbürgen – Kalender 2024. Fotos. 24 cm hoch, 32 cm breit. Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 26 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-3-949583-36-0Eckenreiter, Roswitha: Lieblingsrezepte einer Landlerin aus Österreich, Siebenbürgen und Deutschland. Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 189 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-949583-34-6Eike, Gerhard: 100&33. Konelliptische Ansichten. Gedichte. Mit sieben Zeichnungen von Gert Fabritius. Pop Verlag, Ludwigsburg, 200 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-373-8Fabritius, Horst; Fabritius, Ruth; Lutsch, Helga: La vatra lolelor. Agnita – pași de-a lungul istoriei și prin incinta bisericii-cetate. Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 204 Seiten, ISBN 978-606-008-147-0Große, Gundel: Literaturgeschichte im Prozess (1990-2000). Die Auseinandersetzung rumänischer Literaten mit der Zwischenkriegszeit (Forum: Rumänien, Bd. 46). Frank & Timme, Berlin, 218 Seiten, 29,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0942-1Gündisch, Konrad/Weger, Tobias: Temeswar/Timișoara. Kleine Stadtgeschichte. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 152 Seiten, 16,95 Euro, ISBN 978-3-7917-3225-1Gutenberg, Norbert (Hrsg.): Celan und die Anderen. Eine Anthologie zur Todesfuge. Noack & Block, Berlin, 228 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-86813-116-1Halbjahresschrift für Geschichte und Zeitgeschehen in Zentral- und Südosteuropa 33–34 (2021-2022), https://halbjahresschrift.de/ausgabe-21/ , ISBN 978-3-942739-01-6Heimat im Gepäck. Vertriebene und ihre Trachten. Herausgegeben vom Bezirk Mittelfranken durch Katrin Weber. Volk Verlag, München, 336 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, 39,90 Euro, ISBN 978-3-86222-426-5Henkel, Jürgen; Eichler, Martin (Fotos): Temeswar (Timişoara). Kultur und Vielfalt im Herzen des Banats. Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg, 80 Seiten, 6 Euro, ISBN 978-3-95976-436-0Herrmann, Christian: „Kein Mensch kann sich dieser Macht entziehen.“ Alfred Herrmann – Pfarrer und Sozialdemokrat 1888-1962. Honterus Verlag, Hermannstadt, 208 Seiten, ISBN 978-606-008-133-3Hodjak, Franz: Im Ballsaal des Universums. Nachwort von Enikő Dácz. danube books Verlag, Ulm, 124 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-946046-35-6Hodjak, Franz: Das Glas gibt dem Wein die gewünschte Form. Aphorismen. Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 126 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-8260-7994-8Jahrbuch 2024 – Freiheit und Eigenverantwortung. Siebenbürgisch-Sächsischer Hauskalender. Herausgegeben von Berthold W. Köber im Auftrag der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD, Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 10,95 Euro, zuzüglich 2,95 Euro Versand, zu bestellen bei Georg Hutter, Telefon: (01 74) 9 65 97 88, E-Mail: hutter.georg[ät]herzonet.deJohrend, Walter: Vernetzte Passwörter. Gedichte. Deutsche Fassung von Brigitte Hermann. Armanis Verlag, Hermannstadt, 180 Seiten, 11,90 Euro, ISBN 978-6-060690993Katona, Tünde: Von Lebenden und Toten. Medien der Gedächtnisbewahrung in der Frühen Neuzeit in Ungarn (Geschichtswissenschaft, Bd. 39). Frank & Timme, Berlin, 244 Seiten, 44,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0803-5Klaus, Rita: Tatsächlich Transsilvanien. Aus dem verrückten Alltag einer bayerischen Auswandererfamilie. DuMont Reiseverlag, Ostfildern, 280 Seiten, 17,95 Euro, ISBN 978-3-616-03234-4König, Heidrun: Migrationsgrund Religionsfreiheit. Siebenbürgische Persönlichkeiten aus dem 16.-20. Jahrhundert/Libertatea religioasă ca motiv al migraţiei. Personalităţi ale Transilvaniei secolelor XVI-XX. Landeskirchliches Museum, Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Katalog zur Ausstellung. Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 60 Seiten, ISBN 978-606-008-134-0Lippet, Johann: biographie. ein muster. Poem. Vom Autor durchgesehene, kritische Neuauflage. Essay von Walter Fromm. Pop Verlag, Ludwigsburg, 149 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-86356-316-5Mádly, Loránd L. (Hrsg.): Siebenbürgen zwischen Großungarn und dem österreichischen Gesamtstaat. Der Briefwechsel von Guberniumspräsident Ludwig Folliot von Crenneville und Hofkanzler Franz von Nádasdy (1861-1863) (DigiOst, Bd. 16). Frank & Timme, Berlin, 438 Seiten, ISBN 978-3-7329-0669-7Marin, Irina: Kleine Geschichte des Banats. Umkämpfte Grenzen im östlichen Europa. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 248 Seiten, 26,95 Euro, ISBN 978-3-7917-3383-8MATRIX – Zeitschrift für Literatur und Kunst Nr. 72 (2/2023). Erinnern für die Zukunft. Zum 90. Geburtstag von Eginald Schlattner. Pop Verlag, Ludwigsburg, ca. 200 Seiten, 15 Euro (erscheint am 20.12.2023)Murgescu, Bogdan; Sora, Andrei Florin: Großrumänien hat gewählt. Die Parlamentswahlen von 1919 in den Regionen (Forum: Rumänien, Bd. 50). Übersetzt und herausgegeben von Larisa Schippel. Frank & Timme, Berlin, 612 Seiten, 98 Euro, ISBN 978-3-7329-0956-8Nastasă-Matei, Irina; Nastasă-Kovács, Lucian: Kultur und Propaganda. Das Rumänische Institut in Berlin (1940-1945) (Forum: Rumänien, Bd. 49). Übersetzt und herausgegeben von Larisa Schippel. Frank & Timme, Berlin, 512 Seiten, 79,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0884-4Niedermaier, Paul: Siebenbürgen im südosteuropäischen Raum. Studien zur Siedlungsgeschichte des 9.-14. Jahrhunderts (Siebenbürgisches Archiv, Bd. 45). Böhlau Verlag, Köln, 344 Seiten, zahlreiche Abbildungen, im Buchhandel 60 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 39 Euro, ISBN 978-3-412-527785Niedermaier, Paul: Ardealul în Spaţiul Sud-Est European. Studii de istorie a habitatului din zona României în secolele IX-XIV. Editura Academiei Române, Bukarest, 2022, 286 Seiten, ISBN 978-973-27-3634-0Odoviciuc, Andreea: Gegeneinander – Nebeneinander – Miteinander. Deutsch und Rumänisch als Rechts- und Verwaltungssprachen im habsburgischen Kronland Bukowina (1848-1918) (Forum: Rumänien, Bd. 47). Frank & Timme, Berlin, 142 Seiten, 24,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0944-5Oma hat‘s gekocht und Opa hat‘s geschmeckt. Bunica gătea, bunicul savura. Rezepte aus früheren Tagen, gesammelt im Dr. Carl Wolff Altenheim in Hermannstadt von Hannelore Baier, Adriana und Gerold Hermann, Ursula Philippi. Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 115 Seiten, 11,90 Euro, ISBN 978-3-949583-29-2Pinter, Zeno Karl; Urduzia, Claudia; Niţoi, Anca; Pop, Răzvan C.: Relaţii Interetnice în Transilvania. Militaria Mediaevalia în Europa Centrală și de Sud-Est. Verlag des Nationalmuseums Brukenthal, Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 208 Seiten, ISBN 978-630-6520-39-8Pfützner, Robert: Pädagogik. Eine Einführung für Studierende der Grund- und Vorschulpädagogik in deutscher Unterrichtssprache. Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 285 Seiten, ISBN 978-606-008-137-1Richter, Paul: Konzert für Orgel und Orchester in d-Moll op. 115. Gesamtpartitur (Musik aus Siebenbürgen, Bd. 27). Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 124 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-3-949583391Roșca, Karla: Ceramica rituală. Ceramica utilitară. Ritualkeramik. Gebrauchskeramik (deutsch, rumänisch und englisch). Verlag ASTRA Museum, Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 260 Seiten, ISBN 978-606-733-330-5Roth, Wolfgang Martin: Die Schuhe der Väter. Roman. Löcker Verlag, Wien, 346 Seiten, 24,80 Euro, ISBN 978-3-99098-151-1Sângeorzan, Adrian: Zwischen zwei Welten – Geschichten eines Frauenarztes. Aus dem Rumänischen übertragen und mit Anmerkungen versehen von Michael Astner. Pop Verlag, Ludwigsburg, 417 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-86356-358-5Schadt, Alfred: Kronstadt zwischen altvertraut und fremd. Fünfzig Jahre Reisen in die Vergangenheit. Berlin, 70 Seiten, 8 Euro zzgl. Versand; zu bestellen beim Autor, Giselherstraße 19, 16321 Bernau b. Berlin, schadtalfred[ät]gmail.com, Telefon: (0 33 38) 7 09 29 10 oder (0160) 4 37 57 67Schiff, Julia: Nirgendwo Europa. Roman. Pop Verlag, Ludwigsburg, 104 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-86356-372-1Schipor, Ilie: Die Deportation von Rumäniendeutschen in die UdSSR. Argumente aus russischen Archiven. Honterus-Druckerei, Hermannstadt, 230 Seiten, ISBN 978-606-008-144-9Schlattner, Eginald: Brunnentore. Pop Verlag, Ludwigsburg, 320 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-86356-399-8Schlattner, Eginald: „Man verlasse den Ort des Leidens nicht …“. Pop Verlag, Ludwigsburg, 680 Seiten, ISBN 978-3-86356-403-2 (erscheint am 20.12.2023)Schneider, Johanna: Zipf und Zopf, die Brückenbauer. J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart, 18 Seiten, 3,50 Euro, ISBN 978-3-88069-438-5Schweizer, Lotte: Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten. Mit farbigen Illustrationen von Alexandra Helm. dtv Verlag, München, 128 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-423-44240-4Sdrobiș, Dragoș: Die Grenzen der Meritokratie in einer Agrargesellschaft. Intellektuelle Arbeitslosigkeit und politische Radikalisierung der Jugend im Rumänien der Zwischenkriegszeit (Forum: Rumänien, Bd. 51). Übersetzt und herausgegeben von Julia Richter. Frank & Timme, 346 Seiten, 59,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0957-5Sedler, Irmgard; Schiel, Ingrid; Lörz, Markus (Hrsg.): Wege der Aufklärung bei den Siebenbürger Sachsen. Facetten einer Provinz im Wandel. Schriften zur Tagung „Wege der Aufklärung bei den Siebenbürger Sachsen – Facetten einer Provinz im Wandel“ (2021 in Weißenfels an der Saale). Siebenbürgisches Museum, Gundelsheim, 301 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 30 Euro, ISBN 978-3-9821131-3-5Seiler, Hellmut: Aufhebung der Schwerkraft. Lyrik. Noack & Block, Berlin, 142 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-86813-181-9Sienerth, Stefan: Bespitzelt und bedrängt – verhaftet und verstrickt. Rumäniendeutsche Schriftsteller und Geisteswissenschaftler im Blickfeld der Securitate. Studien und Aufsätze (Literaturwissenschaft, Bd. 102). Frank & Timme, Berlin, 714 Seiten, 49,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0873-8Solomon, Petre: Paul Celan – Die rumänische Dimension. Erinnerungen – Einflüsse – Prägungen. Übersetzt und herausgegeben von Maria Herlo. Edition Noack & Block, Berlin, 314 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-86813-155-0Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 1.23 und 2:23: Kind und Gesellschaft (I) und (II), 256 Seiten und ca. 250 Seiten, jeweils 17 Euro, ISBN 978-3-7917-3415-6Szegedi, Martin: Ausgesetzt. Gedichte. BoD Verlag, Norderstedt, 92 Seiten, 10 Euro, ISBN 978-3-7519-5695-6Türk, Hans-Peter: Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen. Musik für Orgel und Violoncello (Noten) (Musik aus Siebenbürgen, Bd. 26). Schiller Verlag, Bonn-Hermannstadt, 20 Seiten, 7 Euro, 978-3-949583-37-7Werrelmann, Lioba: Tod in Siebenbürgen. Paul Schwartzmüller ermittelt. Eichborn Verlag, Köln, 304 Seiten, 17 Euro, ISBN 978-3-8479-0119-8Wollmann, Volker: Patrimoniu preindustrial și industrial în România [Vorindustrielle und industrielle Denkmäler in Rumänien], Band X. Honterus Verlag, Hermannstadt, 2022, 358 Seiten, ISBN 978-606-008-131-9Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 45. (116.) Jahrgang (2022). Beiträge u. a. zur Stadt- und Kirchengeschichte sowie zu Themen der Geschichte im 20. Jahrhundert. Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, 190 Seiten, zahlreiche Abbildungen, im Buchhandel 30 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 15 Euro, ISSN 0344-3418Zink, Dietfried: Der leise Suchton des kreisenden Vogels. Gedichte. Pop Verlag, Ludwigsburg, 137 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-86356-376-9