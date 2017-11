Horst Samson: BRIEF AN NOVALIS. EINE HOMMAGE

Formal haben wir es hier mit einem klassischen Rahmengedicht zu tun, es beginnt mit dem Himmel und endet in ihm! Es variiert und jazzt mit der Romantik, mit Novalis-Zitaten. Der Text basiert auf Notizen, geschrieben im Wohnmobil, im Herbst 2016, unterwegs auf Luthers Spuren, nach dem Besuch in Weißenfels am Denkmal im Park und in Novalis‘ Totenzimmer. (26. Oktober 2017, Neuberg)

Horst Samson am Novalis-Denkmal. Foto: Erwin Josef Tigla

Horst Samson„Zu suchen haben wir nichts mehr –Das Herz ist satt, die Welt ist leer.“Novalis, Hymne an die Nacht(In der Fassung der Handschrift)Zerrupfter Himmel, Blume in Blau,Sie ist nicht mehrZuständig, das Auge zu durchdringen,Die Welt. Wir lesen von ihr nurNoch auf Fetzen aus Wolken,Auf Papier, Bildschirmen und in heiligenBüchern. Welken, vergehen können –Du und ich überall. Eine Klarinette rutschtRhapsodisch im GlissandoDie Tonleiter hoch. Wer horcht, der hörtGershwin und sieht die ZeitIm Zug der Kraniche. Ihr Flug, ihre FluchtIst wie eine herbstlicheVariation in B-Dur an Gott und die WeiteÜber der Erde. Durch die „Blaue Stunde“Der Fotografen fliegen sieSchreiend als flüchteten sie vorGöttlichemUnrecht in die Dunkelheit. DarinVerschwinden auchDie Konturen, die SpracheDer Landschaft, die der MondDann zurück holt in sein Licht.Er führt die Sterne an, führt sieRichtung Süden. Und in der Nacht,Dem berüchtigten Altar der Poesie, liegen wirHingestreckt und sehenDem Spektakel zu. AngezündetAuf weißem Leintuch verglühenDie erhitzten Körper, flackernd gleichKerzen und werfen sich als SchattenAn die Wände der Sehnsucht, die suchtUnd sucht, einsamer als jeEin Einsamer war, während uns nochDie Liebe berührt, der Tod schonAn uns saugt, das Leben in der Farbe Blau.(2017, Weißenfels/Neuberg)