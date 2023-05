Nachdem die traditionsreiche Leipziger Buchmesse dreimal in Folge pandemiebedingt ausgefallen war, hat sie kürzlich – unter lebhaftem Zuspruch des Publikums – ihre Pforten, ja ihre Tore erneut weit geöffnet.

Rumäniendeutsche Autoren auf der Leipziger Buchmesse im Gespräch, von links: Helmut Britz, Horst Samson, Gert Weisskirchen (Moderation), Hellmut Seiler.

Bereits an den ersten beiden Messetagen wurden über 72000 Besucher gezählt. Schon am Eröffnungstag, dem 27. April, beteiligten sich auch rumänische und rumäniendeutsche Autoren rege daran. Hervorzuheben sind dabei die Veranstaltungen am Stand des Rumänischen Kulturministeriums. Unter besonderen Vorzeichen fand da auch die Präsentation der einzigen samisdat-artigen Anthologie der Diktatoren-Ära „die bewegung der antillen unter der schädeldecke. Junge rumäniendeutsche Lyrik zwischen 1975 und 1980“ des Herausgebers und Literaturkritikers Walter Fromm statt. Unter der gekonnten Moderation von Gert Weisskirchen sprachen und lasen die Autoren Helmut Britz, Horst Samson und Hellmut Seiler sowie der Verleger Traian Pop Traian, der das Buch veröffentlicht hat. Die nämliche Anthologie wurde, in einem größeren Rahmen, auch am letzten Tag der Buchmesse, im Café Europa von den Teilnehmern der Runde vorgestellt.