In München: Eva-Maria Piringer in „Das Verhör“

Am Donnerstag, den 25. Januar, 20.00 Uhr, tritt Eva-Maria Piringer, den Siebenbürgern als beeindruckende Darstellerin der Katharina von Bora bekannt, in dem Stück „Das Verhör“ von Thomas A. Welte zusammen mit Dennis Tschernik auf. Die Veranstaltung findet im Giesinger Bahnhof (Gepäckhalle) statt; Preis: zwölf bzw. zehn Euro; Reservierung unter E-Mail: reservierung[ärt]giesinger-bahnhof.de oder Telefon: (0 89) 18 91 07 88.

Zwei Menschen aus verfeindeten Ländern und verschiedenen Geschlechts zusammen auf engstem Raum. Wer ist schuldig? Wer ist mächtiger? Wer lügt oder belügt sich am Ende selbst? Um all das geht es in dem Stück „Das Verhör“, das die Theatergruppe „Grob theatral-lässig“ zur deutschen Erstaufführung bringt. Es erzählt die Geschichte des jungen deutschen Deserteurs Paul Gmeiner, der in Haft der französischen Besatzungsmacht festsitzt, und einer französischen Soldatin, die ihn verhört. Diese versucht, Paul mit Druck in Widersprüche zu verwickeln und ihm ein Geständnis abzuzwingen. Stunde um Stunde verhaken sich die beiden immer mehr ineinander, bis es zu einer überraschenden Wendung kommt.