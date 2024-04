18. April 2024

Theatergruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen begeisterte in Nürtingen

Es war ein schöner Frühlingstag, als sich die Mitglieder der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen zu ihrem Kulturellen Nachmittag im Haus der Heimat in Nürtingen zusammenfanden. Man traf sich am späten Vormittag, um Tische und Stühle aufzubauen und den Raum frühlingshaft zu dekorieren. Am Vortag hatten einige Mitglieder der Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen und unserer Kreisgruppe die Bühne für das Theaterstück in eine typisch siebenbürgische Stube verwandelt.

Die Theatergruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen erfreute die Zuschauer in Nürtingen. Foto: Günther Tatter So konnte es am 17. März ab 15.00 Uhr losgehen. Zahlreiche Gäste wurden mit Sekt und Salzgebäck empfangen. Einige Damen brachten leckeren selbst gebackenen Kuchen mit. Dafür bedankt sich der Vorstand der Kreisgruppe ganz herzlich bei allen Kuchenspenderinnen. Nach einer Begrüßung durch unsere Vorsitzende konnte sich jeder an der schön gedeckten Kuchentafel nach Herzenslust bedienen lassen. Die Stimmung war großartig. Die Gäste unterhielten sich in entspannter Runde.



Als Höhepunkt des Nachmittags führte die Theatergruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen das Theaterstück „De Turesteangd" von Marie von Heldenberg in siebenbürgisch-sächsischer Mundart auf. Man musste die Ohren genau spitzen, denn die Dialekte kamen aus unterschiedlichen Ortschaften. Auch die Mitwirkenden waren in typisch sächsischer Tracht gekleidet. Mit Begeisterung und einem Schmunzeln im Gesicht verfolgten die Gäste die Aufführung und spendeten den Schauspielern zum Schluss einen Riesenapplaus. Grillfest in Nürtingen Zum Frühlings- und Grillfest lädt die Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen für den 20. April in das Haus der Heimat, Bergäckerweg 31, in Nürtingen ein. Ab 11.00 Uhr geht es los. Musikalisch begleitet wird das Fest vom „Original Karpatenblech". Alle Freunde, Bekannte und Verwandte sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.

