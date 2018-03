Traditionelle Kultur belebt Kirchenburg von Almen

Seit März 2015 baut der Mihai Eminescu Trust ( www.mihaieminescutrust.ro ) die Kirchenburg von Almen zu einem „Zentrum für Interpretation der traditionellen Kultur“ aus und kann dabei auf die Erfahrung aus mehr als 1200 Projekten in siebenbürgischen Dörfern zurückgreifen, die in den letzten 15 Jahren durchgeführt wurden.

Den Kern des Projektes bildet die Restaurierung der Almener Kirchenburg. Die Arbeiten werden von örtlichen Handwerkern unter Verwendung lokaler Techniken und Materialen durchgeführt. Nach der Restaurierung beginnt als weiterer wesentlicher Teil des Projektes die aktive Integration der Kirchenburg in das tägliche Leben der Dorfgemeinschaft.Die Almener sind vor Beginn der Arbeiten zu der Nutzung der Kirchenburg befragt worden, so dass alles Weitere nach ihren Vorstellungen geschehen wird. Obwohl in der Kirche keine Gottesdienste mehr stattfinden, betrachten die Dorfbewohner dieses bedeutende Baudenkmal weiter als Zentrum ihrer Identität, ein Ort der Begegnung für alle Bewohner des Dorfes, nicht nur an Fest- und Feiertagen. Hier können lokale Handwerker ihre als Kunstwerk oder für den Haushalt hergestellten Gegenstände oder die nach traditionellen Rezepten zubereiteten Gerichte ausstellen und an Touristen verkaufen.Finanziert wird das Projekt aus Island, Liechtenstein und Norwegen. Weitere Informationen können online unter www.almavii.ro/de/ abgerufen werden; dazu gehören auch mehrere Kurzfilme über den Ort, seine Kirchenburg und deren Restaurierung.

