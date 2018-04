Herta Müller erhält Ovid-Preis

Die aus dem Banat stammende Schriftstellerin und Trägerin des Nobelpreises für Literatur, Herta Müller, erhält den vom PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland verliehenen OVID-Preis für ihr Lebenswerk.

Namensgeber des Preises ist der römische Dichter Ovid, der wegen seines freien Geistes ins Exil nach Tomis (heute: Constanţa) an die Schwarzmeerküste verbannt wurde. Die Preisverleihung erfolgt mit einem Festakt in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt am 7. Mai.

uk