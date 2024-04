Vom Erinnerungsgepäck zum Wienerwaldgeflüster: Neuer Lyrikband „Im Bann des Wienerwaldes“ des Banater Dichters und Wahlwieners Hans Dama

Der am 30. Juni 1944 im Banater Großsanktnikolaus geborene Hans Dama gehört zu jenen rumäniendeutschen Lyrikern, die (wie Wolf von Aichelburg oder Christian Maurer) zu den „Bewahrenden“ von Reim-, Rhythmus- und Klangwirkungen gehören und die tradierten Muster ihrer Poetik nicht aufzugeben gedachten.

Er begann sein Studium der deutschen und rumänischen Sprache in Temeswar, dem sich in Bukarest und dann in Wien noch ein Wirtschafts- und ein Geographiestudium anschloss. Er wählte nicht Deutschland, sondern das kakanische Wien als Exilort, den ehemaligen Wirkungsbereich Schnitzlers, Hofmannsthals und Stefan Zweigs im verblichenen „Felix Austria“ (so der Titel eines eigenen Gedichtbandes). Schon als Student mit einem Lyrikpreis ausgezeichnet, erschienen später in regelmäßigen Abständen Gedichtbände wie „Schritte“, „Spätlese“, „Vereinsamtes Echo“, „Im Schatten der Zeit“ und andere mehr, und nun der Band „Im Bann des Wienerwaldes“. Aus seinem Gesamtwerk lässt sich wiederholt die enge Bindung des Autors an seine banatschwäbische Heimat ebenso herauslesen wie seine enge Beziehung zur rumänischen Literaturszene. Davon ausgehend sind seine zahlreichen Übersetzungen aus dem Rumänischen wie auch die große Zahl der Übertragungen seiner Gedichte ins Rumänische zu erklären, wobei der von ihm bevorzugte Übersetzer (auch dieses letzten Bandes) der vielseitig tätige Germanist Simion Dănilă ist. Damas Essays, (Reise)-Prosa und Gedichte wurden nicht nur für den deutschen Sprachraum publiziert, sondern fanden auch Aufnahme in Ungarn, Spanien und Amerika.Dama befleißigt sich einer meditativen Lyrik, die am ehesten einem Neo-Expressionismus mit ausdrucksstarken Bildern, voller ironischer Sentenzen und sarkastisch grundierter Verse zuzuordnen ist. Das poetische Streben nach Höherem, der dezidierte Wille zum Ausbrechen aus dem profanen Alltag wechselt sich ab mit Zeilen der Entsagung, der Einsamkeit und des Bewusstseins der unerbittlich ablaufenden Zeit. Auf das Musikalische in Damas Versen anspielend, spricht Elisabeth Ludwig mal von einer „wehmütigen Kantilene“, mal von einer „fröhlichen Kadenz vom Sein und Vergehen“ in dieser vom Rezensenten Z. Cârlugia so bezeichneten „janusköpfigen Dichtkunst“ Damas.Schon im Eingangsgedicht leuchtet das persönliche Bekenntnis des Dichters zur Fortdauer des Erworbenen, zum Wert der seit Generationen gepflegten Traditionen durch: „Auch Altes hat im neuen Jahr/ Bestand und dauert fort“, auch wenn „Durch Welten schreiten wir,/ die unsre nicht mehr sind.“ Dennoch sollten wir uns vernunftgeprägt „an den Geist des Fortschritts binden/ solang wir denkungsfähig sind.“ Im „Erinnerungsgepäck, das man mit sich ins Lebensfinale mitschleppt“, schwingt auch die Angst vor dem Geschwafel der Demagogen mit: „wem Glauben schenken und Gehör?“. Von der Nachtigall wird geschwärmt: „ob Triller, Tonrepetition/ Crescendo-Starkeinlagen/ so gläsern-rein ist jeder Ton/ in allen Höhenlagen.“ Von der „Seele“ wird berichtet, in der oft „die Verzweiflung tickt“, oder vom Einblick in die abgrundtiefe „Schlucht“, bei dem „Jenseits-Gedanken aufkommen“. Im Gedicht „Frei nach Ferdinand Raimund“ hält der Autor dem ausgeprägt pessimistischen Blick des österreichischen Dramatikers selbstbewusst entgegen, dass er der Welt nicht ade sagen werde, sondern „ich aber bleibe mittendrin/ will voll im Leben stehen.“ Ob in der Mittagsschwüle „im Palmenhain“ des nahöstlichen Oman, oder in der Gebirgsfrische des Hochschwabs – stets sucht der Dichter existentielle Vergewisserungen und daseinsbilanzierende Gedanken.Die Natur spielt beim Dichter eine herausragende Rolle, sie gilt als Rahmen persönlich-ephemeren Seins, so zum Beispiel in „Natur verstehen“: „Du musst Natur und Sein verstehen/ wenn du sie reimend streicheln willst./ Denn alles andere ist Verwehen/ im Wind, Vergänglichkeit du selbst.“ Im „Nachtgesang“ erwachen „Traumelegien“, im „Schilfgesang“ oder im „Sommerfeld“ aber beglücken einen visuell-taktile Empfindungen: „Noch einmal durch die ährengoldnen Felder gehen/ durch weiche Wogen windgestreichelt, sacht und lind/ die Kornblumen und Klatschmohn zwischendurch erspähen/ so sanft geküsst vom nimmermüden Sommerwind.“ Ob im „Zeitenlauf“ die emotionslos agierende Zeit den Menschen „in Richtung Ewigkeit“ zieht, oder im „Erklimmen des Hoffnungshügels“ sich dessen „Wunsch“ nach „unverhoffter Glückseligkeit“ erfüllt - es ist bei Dama vorrangig Gedanken- und Naturlyrik, es sind existenzielle Fragestellungen, trotzige Parolen andererseits und doch auch „Endzeitstimmen am Lebensabend“, die den Autor in diesen mehr als drei Dutzend Gedichten bewegen und beschäftigen.Ganz anders dann die fünf seiner verstorbenen Gattin Traude gewidmeten „Abschiedsgesänge.“ Ob es sich um „Ewiger Abschied“, um „Trennung“ oder „Dein Heimgang“ handelt – es sind Elegien des Partnerverlustes, Klagelieder verlorener Zweisamkeit: „Dein Schatten drückt sich in die Wand/ mich streichelt unsichtbare Hand“. Wie soll derartiges Weh vergehen, wenn „Erinnerungen tief verwurzelt bleiben.“Erhellender dann die dritte, dem Wienerwald, dem „viel besungenen Topos“ und grünen Refugium stressgeplagter Wiener gewidmete Abschnitt „Wienerwald-Gedichte“. Ob er als nostalgischer Ort der Erinnerung an viele in vergangener Zeit mit der noch vollständigen Familie verbrachten Aufenthalte beschrieben wird oder als Ruhe spendender Zufluchtsort gilt, der schöpferische Arbeit, philosophische Kontemplation oder seelisches Einfangen des Naturzaubers erlaubt, all das wird verwoben und lyrisch überhöht. Der Dichter erlebt den Wald zu jeder Jahreszeit, vom „Sommernachmittag“ bis zum „Novemberbild“ und auch jede Tageszeit ist vertreten, von der „Morgenstimmung im Wienerwald“ bis zum „Sonnenuntergang im Wienerwald.“ Die anheimelnde Abend-Atmosphäre, wenn „Verstummt ist Lärm und Ungemach“, hat es dem Dichter besonders angetan. Es entfaltet sich in all den aufgezählten Beispielen eine mit feinem Gespür und mit bunter Gefühlspalette gemalte Naturlyrik, die einerseits düstere, fast schon an Trakl gemahnende Bilder „Nebel hält das Tal gefangen/ im Geäst ein Rabe schweigt“ enthält, andererseits aber auch die Erinnerung an vergangene Glücksmomente mit einschließt: „Im Abendhauch mich leis umschmeichelnd/ verraten Blicke ihren Lauf;/ die Sehnsucht gleitet ufersuchend/ aus deiner Brust, ich fang sie auf.“Den Band hängt der Autor noch ein paar aus den letzten Jahren stammende Weihnachtsgedichte an. Daraus ein zweisprachiges Beispiel einer gelungenen, den Reim respektierenden und dem Original durchaus gerecht werdenden bilderreichen Übertragung des mit viel Sprachgefühl arbeitenden Übersetzers Simion Dănilă:Leis ruft durch die graue Winterweltein Glöcklein hell durch Schnee und Sturmzum Kirchlein hin, zur heiligen Wacht,aus fernem felsenfesten Turm.Încet, prin noaptea iernii gri,un clopotel prin viscol sunădin schitul sfintei străji de-aci,Din turnu-ndepărtat sub lună.Im „Prolog“ seines Gedichtbandes meint der Autor sinngemäß, dass die „bunte Mixtur und thematische Vielfalt“ keinesfalls störend, sondern vielmehr den Inhalt belebend wirken soll und „dadurch dem Leser eine angenehme und abwechslungsreiche Lektüre“ anbieten möchte. Dem kann man sich nur anschließen und damit dem bald 80-jährigen Hans Dama, der traditionsverbunden „lyrische Gedanken webt“, einen erweiterten Leserkreis sowie weiterhin ein ertragreiches Schaffen wünschen.

Kurt Thomas Ziegler