Hermannstadt im Mittelpunkt: Vortrag und Dokumentarfilm in Offenbach

Im Rahmen der 21. Interkulturellen Wochen Offenbach lädt der Rumänische Kulturverein ARO in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Offenbach am Freitag, dem 21. September, um 19.00 Uhr (Einlass 18.30) in der Stadtbibliothek Offenbach (Herrnstraße 84) zu einem Präsentationsvortrag nebst Dokumentarfilm zum Thema „Hermannstadt/Sibiu – Facetten einer lebendigen, multikulturell geprägten europäischen Stadt in den Karpaten“.

2007 war Hermannstadt gemeinsam mit Luxemburg Kulturhauptstadt Europas. 2014 wurde der langjährige sächsische Oberbürgermeister Klaus Johannis zum Präsidenten Rumäniens gewählt. Wie geht man heute mit dem vielfältigen kulturellen Erbe um? Welche Impulse fließen aus der Geschichte in die Gegenwart? Die Referentin Ruxandra-Maria Jotzu (Architektin, in Bukarest geboren, lebt und arbeitet in Bad Homburg, wo sie das Büro „ArchiKultur“ führt) bietet einen unterhaltsamen Geschichts- und Architekturspaziergang durch diese wunderschöne Stadt Rumäniens mit tiefen deutschen Wurzeln. Der 30-minütige Dokumentarfilm über die Menschen in Hermannstadt, ihre Häuser und Denkmäler, rundet den Vortrag ab. Beim anschließenden Büfett im Foyer der Bibliothek werden die Diskussionen zum Thema des Abends fortgeführt. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden sind aber willkommen. ARO Rumänischer Kulturverein Frankfurt & Umgebung e. V. wurde 2014 von Mitbürgern aus Rumänien gegründet, die schon zuvor ehrenamtlich im rumänischen Kulturleben im Frankfurter Raum tätig waren. Hauptziel des gemeinnützigen Vereins ist die Förderung der rumänischen Sprache, Tradition, Kunst und Kultur. Ferner werden Deutschkurse für Rumänen, Aktivitäten für Kinder und Chorsingen angeboten. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Frankfurt und in Offenbach präsentiert der Verein rumänische Filme, stellt hiesige Künstler vor oder veranstaltet Diskussionsrunden zu aktuellen Themen. 2015 präsentierte Ruxandra-Maria Jotzu in der Stadtbibliothek vor einem großen Publikum „die Wehrkirchen der Siebenbürger Sachsen“. Der Vortrag mit kommentierten Fotografien kam sehr gut an und viele der anwesenden Siebenbürger Sachsen wünschten sich eine Folgeveranstaltung, die nun angeboten wird.